До 34 градуса, но и опасни бури в част от България

България влиза в новата седмица с много слънце, високи температури и усещане за истинско лято. Още от сутринта небето над по-голямата част от страната ще бъде ясно, а температурите бързо ще се покачват.

Максималните стойности през деня ще достигнат между 29 и 34 градуса, като в София термометрите ще показват около 30 градуса.

Лятната идилия обаче няма да продължи навсякъде до вечерта. Следобед над Западна България ще започне развитие на мощна купесто-дъждовна облачност, която на места ще донесе краткотрайни валежи, гръмотевични бури и условия за градушки.

По Черноморието времето ще остане отлично за плаж. Очаква се слънчево небе, слаб морски бриз и приятна температура на морската вода, която вече достига до 23 градуса по Южното Черноморие.

Любителите на планинските разходки също ще могат да се възползват от хубавото време в първата половина на деня. След обяд обаче в западните планински райони рискът от гръмотевични бури чувствително ще нарасне.

Според прогнозата на НИМХ нестабилното време в Западна България ще се задържи и през следващите дни. Във вторник и сряда на много места там се очакват интензивни валежи, гръмотевици и локални градушки, докато в Източна България ще продължи да преобладава слънчево и горещо време.

Така страната ни ще остане разделена между летни горещини и следобедни бури, характерни за края на юни.

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