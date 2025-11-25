Кремъл пусна леден душ за мира в Украйна

Ситуацията около предложения от Вашингтон мирен план за уреждане на украинската криза в момента представлява информационна вакханалия, заяви пред журналисти прессекретарят на президента на Русия Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС, пише БТА.

"В момента е невъзможно да коментираме всяко съобщение в медиите. Бих описал ситуацията като информационна вакханалия – по друг начин не може да се нарече. Наистина се публикуват много противоречиви данни, противоречиви изявления и т.н.", каза представителят на Кремъл.

Говорителят на Кремъл също така отбеляза, , че "няма какво да каже" за преговорите на американския министър на сухопътните войски Дан Дрискол с руската делегация в Абу Даби, предаде Ройтерс.

Москва все още не е получила актуализирани планове за Украйна, каза Песков.

