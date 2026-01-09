Трагедия! Буря уби 5 души, има и ранени

Буря, която връхлетя част от Турция, отне живота на пет души и рани няколко други през последните 48 часа, съобщиха турските медии, които отбелязват и значителни щети.

Според частния телевизионен канал NTV, 58-годишен мъж от провинция Караман и 60-годишна жена, живееща близо до Аксарай, са загинали, след като са били ударени от откъснати покриви.

В Бурса 24-годишен сириец е загинал, след като стена се е срутила върху него, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

Трима работници, работещи на строителна площадка близо до брега в морския курорт Кушадасъ, на Егейското крайбрежие, са били отнесени от вълните: безжизненото тяло на един от тях, на 30 години, е било намерено, а колегите му са били хоспитализирани, единият от които в критично състояние.

В съседната провинция Денизли пенсионер е починал, след като е паднал от покрива на къщата си, според местните медии.

Силните ветрове, които опустошиха западната част на Турция, нанесоха значителни щети и в Истанбул, главния град на страната, където десетки кораби на пристанището бяха повредени, но без да има жертви.

Близо сто покрива също са били отнесени, според местните власти, които са регистрирали 45 паднали дървета.

