Алелуя! След 26 часа блокада, отпушиха движението на "Кулата"

След 26 часа блокада за тежкотоварни камиони, гръцките фермери освободиха движението на граничния пункт „Кулата – Промахон“. В момента движението се осъществява нормално и в двете посоки, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“. Малко преди това БНТ показа в репортаж как шофьорите бедстват на студ, без достъп до тоалетни, губят пари и куп несгоди, докато чакат решение на ситуацията.

Поетапно се изтегля 4-километровата опашка от тирове, която бе спряла на аварийната лента на магистрала „Струма“. В същото време на граничния пункт „Илинден-Ексохи“ блокадата за камиони над 12 тона продължава.

Движението на „Кулата“ бе затворено от сутринта до обяд вчера от земеделските производители от районите на Драма и Серес, които спираха само тежкотоварни автомобили. Въпреки това протестиращите се заканиха, че могат да затворят всички гранични пунктове в страната за 48 часа, ако исканията им не бъдат удовлетворени.

Представители на фермерите ще проведат среща с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис във вторник следващата седмица, съобщава електронното издание на в. „Катимерини“.

Земеделците настояват за изплащане на цялата сума от държавните помощи и обезщетения и искат мерки за повишаване на изкупните цени на продуктите.

