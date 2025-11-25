Революционен модел вдига пенсиите с една трета!

Въвеждането на мултифондов модел при допълнителното пенсионно осигуряване има потенциал да промени съществено резултатите за осигурените. Това каза Николай Стойков, главен изпълнителен директор, ОББ Пенсионно осигуряване, в предаването „В развитие“ Bloomberg TV Bulgaria.

Преглед на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие заключава, че общият рисков профил на българските пенсионни фондове е сравнително нисък, поради което и доходността изостава спрямо други системи, коментира гостът.

Стойков посочи, че в момента един и същ инвестиционен профил управлява спестяванията и на 20-годишни, и на 65-годишни осигурени, въпреки че техният хоризонт и цели са различни. "При мултифондовете рискът на подфондовете ще се обвърже с възрастта и жизнения цикъл, така че младите да могат да поемат по-висок риск за по-висока доходност, а хората преди пенсия да са защитени“, обясни той.

Проведените модели и изчисления показват, че при пълен осигурителен цикъл процентът на заместване на дохода може да се повиши с до 27%, което Стойков определя като значително увеличение.

Вторият важен ефект е намаляването на риска в портфейлите на лицата, които са близо до пенсионна възраст. Според събеседника това би помогнало да се избегне сценарий като този по време на COVID кризата, когато спадът на пазарите изисква време за възстановяване – време, с което хората непосредствено преди пенсия често не разполагат. Именно затова той вижда мултифондовия модел като ключов инструмент за по-устойчива и по-ефективна пенсионна система.

Освен въвеждането на мултифондове, обвързани с жизнения цикъл на осигурените лица, пътната карта за развитие на втория и третия стълб включва и други ключови мерки – промяна на методиката за регулиране на фазата на изплащане от универсалните фондове от ретроспективен към проспективен метод, както и общо намаление и нов начин на калкулиране на таксите.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com