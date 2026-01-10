10 януари 1997! Щурмът на парламента и новият път на България

Зимата, която доведе държавата до ръба

Краят на 1996 година. България е в най-дълбоката политическа и икономическа криза след промените. Зърнена криза, хиперинфлация, която яде заплатите буквално за часове, домино от банкови фалити. Празни магазини, опашки за хляб, милиони хора, чието отчаяние се превръща в гняв. Протести избухват в цялата страна, пътища и кръстовища са блокирани, а недоволството срещу правителството на Жан Виденов достига точка на кипене.

На 21 декември 1996 г. Виденов подава оставка като премиер и лидер на БСП, но по Конституция партията получава мандат да опита да състави нов кабинет. Именно това решение се превръща в искрата, която подпалва събитията от 10 януари.

Денят, в който парламентът се превърна в крепост

На 10 януари 1997 г. хиляди граждани се събират пред Народното събрание, докато вътре депутатите обсъждат „Декларация за спасение на България“ – документ, внесен от СДС, но променен от управляващото мнозинство на Демократичната левица.

Протестът започва мирно, но напрежението расте. Хората настояват парламентът да не допуска ново правителство на БСП. Следобед демонстрацията прераства в сблъсъци. Част от протестиращите щурмуват парламента, чупят прозорци, опитват да проникнат вътре. Полицията използва сълзотворен газ, за да ги отблъсне.

Нощта на 10 срещу 11 януари: сблъсък, който влезе в историята

Обсадата на парламента продължава часове. Хората се опитват да пробият полицейския кордон, а вътре депутатите са блокирани. В малките часове на нощта народните представители от БСП са изведени през задния вход на НС, охранявани от кордони полиция и жандармерия. В района около Народното събрание се чуват изстрели – предупредителни, но достатъчно стряскащи, за да разкъсат тълпата. Сълзотворен газ се стила по жълтите павета, а десетки протестиращи са бити, влачени по земята, арестувани. Нощта остава запомнена като най-мрачната сцена на българския преход.

Последствията - отказ от мандат и нов курс за България

След драматичните събития от 10 януари 1997 г. БСП се отказва от съставянето на правителство. Решението вчера един голям българин - номинираният за премиер Николай Добрев. Въпреки решението на БСП, на 4 февруари 1997 г. той връща мандата за кабинет и така спасява България от гражданска война. Това отваря пътя към служебен кабинет и предсрочни избори, проведени през април 1997 г. и спечелени от ОДС. България поема по европейския си път - към НАТО, ЕС, Шенген, Еврозоната.

