От болницата с последни новини за Боби Михайлов

62-годишният легендарен вратар и бивш президент на родния футболен съюз Борислав Михайлов е контактен и адекватен, като няма увреждания по тялото му в резултат на случилото се, гласeше първата излязла информация.

Но все пак ще остане под лекарско наблюдение още няколко дни, а пък "24 часа" съобщава, че състоянието му е "средно увредено".

"Пожелавам ти сила, онази истинската, която имат само шампионите. Знам, че ударът е тежък, но твоят характер е още по-силен. Вярвам във възстановяването ти и знам, че отново ще се изправиш, както си го правил толкова пъти. Мислите ми са с теб!", написа Валери Божинов в профила си във "Фейсбук" като коментар към снимка на легендата от САЩ '94.

След новината за влизането му в болница вчера, някогашният рекордьор по мачове за националния отбор на България получи подкрепа и от Стилиян Петров.

Дългогодишният капитан на страната ни показа чисто човешката си страна, като написа, че в този случай разногласията им остават на заден план и му пожела бързо възстановяване.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com