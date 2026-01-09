Челси избра нов треньор и вбеси феновете

Има защо главната трибуна на стадиона на Страсбург да е притихнала през първите 15 минути от всеки домакински мач.

От 2023 г. насам това е начинът феновете да изразят отношението си към случващото се не на терена, а в управлението на клуба.

Причината е, че Страсбург е притежаван от консорциума BlueCo, който е собственик и на Челси. Затова една активна част от публиката на Страсбург счита, че техният любим отбор е сведен до ролята на пешка в голямата игра и все повече губи идентичността си.

Трудно може да има по-ярко доказателство от случилото се през последните дни, когато Челси спешно се нуждаеше от нов треньор и безцеремонно притегли Лиъм Росиниър от Страсбург в разгара на сезона.

Челси взима каквото и когато си поиска от френския тим. Отсега е известно, че ще вземе и капитана и голмайстор Емануел Емега през идното лято.

Не е тайна, че назначението на Росиниър в Страсбург беше тест и някакъв вид подготовка за евентуалното му повишение на "Стамфорд Бридж". Но не се очакваше промоцията да се случи толкова скоро и толкова рязко.

Сателитът, който обслужва големия брат

Буреносната раздяла с Енцо Мареска принуди шефовете на "сините" да действат бързо и те демонстрираха, че за тях Страсбург не е нищо повече от сателит, който съществува, за да обслужва "големия брат".

Самият Лиъм Росиниър направи каквото е по силите му, за да се раздели в добри отношения със "синьо-белите".

41-годишният англичанин даде трогателна прощална пресконференция, в която определи "Стад дьо ла Мейно" за свой дом и обясни решението си да си тръгне.

"Последните 18 месеца бяха радост за мен и бяха най-хубавите в професионалната ми кариера. Срещнах невероятни хора, създадох си уникални спомени и написах история. Ще обичам този клуб до края на живота си, но не мога да откажа на Челси", призна той.

След по-малко от два часа преминаването му в Премиър лийг вече беше официално.

Младият наставник има сравнително скромна футболна кариера на краен защитник в тимове като Фулъм, Рединг, Хъл Сити и Брайтън, а едни от първите му стъпки в треньорството са като асистент на Филип Коку и на Уейн Рууни в Дарби Каунти. След като Рууни е уволнен, Росиниър получава временно поста на старши треньор, а после изкарва година и половина начело на Хъл Сити, отново в Чемпиъншип. Впоследствие се стига до привличането му в Страсбург, където заменя Патрик Виейра и получава добри отзиви за работата си в своя единствен пълен сезон във Франция. Седмото място в крайното подреждане на Лига 1 и класирането за Лигата на конференциите се приемат като успех и като доказателство за израстването на отбора при Росиниър.

Големият риск

Младият треньор със сигурност осъзнава какъв риск поема със скока от Страсбург до Челси.

6-годишният му договор с лондончани няма как да заблуди никого, защото на "Стамфорд Бридж" никой мениджър не може да се чувства стабилен на своя пост.

До момента под собствеността на Тод Боели и компанията Clearlake Capital, никой не е изкарвал повече от 18 месеца на треньорската позиция, а и предишният собственик Роман Абрамович не се различаваше в този аспект.

От самото начало Лиъм Росиниър ще бъде под напрежение, тъй като не само феновете на Страсбург, но и тези на Челси са критични към трансфера му във Висшата лига.

А анализатори на Острова вече изразиха мнение, че поставянето на Росиниър на толкова ветровита позиция идва твърде рано в обещаващата му кариера.

Не е трудно да разберем настроението на публиката, защото в ерата на Абрамович Челси имаше афинитет към най-реномираните треньори като Жозе Моуриньо, Карло Анчелоти, Антонио Конте и Томас Тухел.

Изборът на Росиниър подчертава колко различно е управлението на настоящите собственици.

Новият наставник няма никакъв треньорски опит във Висшата лига, а общо е водил малко над 150 мача на Дарби Каунти, Хъл Сити и Страсбург без да спечели трофей.

Репутацията му е добра, но той все още е съвсем недоказан като треньор - не само на топ ниво, а на каквото и да е ниво.

Чудото Лука Модрич и 40 -годишната звезда на Милан

Ръководството на Милан е съсредоточено върху зимния трансферен прозорец, като „росонерите“ са в разгара на битката за Скудетото. Старши треньорът Масимилиано Алегри вече е дал ясни указания за футболистите, които са нужни за подсилване на състава преди втората половина на сезона.

В същото време се обръща внимание и на бъдещето и планирането за лятото. Едно от най-важните решения, които предстои да бъдат взети в близко бъдеще, е свързано с Лука Модрич.

Бившият полузащитник на Реал Мадрид подписа едногодишен договор с Милан до 2026 г., който включва опция за удължаване до 2027 г. В крайна сметка решението за евентуално продължаване с още една година ще зависи основно от самия хърватски плеймейкър.

Носителят на „Златната топка“ за 2018 г. е изразил голямо удовлетворение от престоя си при „росонерите“ и се очаква да вземе решение след консултации с клуба през пролетта. Засега има всички основания Милан да продължи да се наслаждава на качествата на Модрич на терена поне до 2027 година.

Лука Модрич призна, че се наслаждава на новия си живот в Милан както на терена, така и извън него, и откровено сподели, че е бил „изненадан“ от личността на Масимилиано Алегри.

„Чувствам се добре – физически и психически. Радвам се на футбола и искам да продължа така. Всичко се развива точно както си представях“, сподели Модрич.

Милан не участва в европейски турнири този сезон, но е начело в класирането в Серия А редом с Наполи.

„Свършихме добра работа дотук и целта е да не спираме. Много отбори се борят за върха, трудно е, но вървим напред с увереност“, коментира хърватската звезда.

Той призна, че не е подценил италианския шампионат: „Отстрани може да не личи, но Серия А е изключително трудна и конкурентна лига. Бях подготвен – гледам я от дете и знаех какво ме очаква.“

Модрич подчерта, че носи екипа на Милан с огромна емоция: „За мен това е най-големият италиански клуб. Да дойда тук беше мечта, защото бях фен на Милан още като дете. Никога не съм си представял подобен сценарий, докато играех в Реал, но понякога в живота нещата се случват неочаквано.“

