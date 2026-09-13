Изненадата! Ясен е новият треньор на Милан
Сделката на практика е финализирана
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Сделката на практика е финализирана
Защо главната трибуна започва упорито да мълчи
Арне Слот поема риска, след като други се уплашиха
Какво каза той
Успехът е първи за новия треньор на тима от Разград
Данте Ботини ще поеме подготовката на Димитров
Централата дава по 36 000 евро на клубовете от елита от програмата "Солидарност" на УЕФА
Пресата в Румъния разкри новината
Сашо Тунчев е новият треньор на "смърфовете"
Лично Сираков ще обяви новия треньор на 10 ноември в 10,30 ч
Акрапович вече е обявил, че напуска
Георги Тодоров остава в клуба и ще бъде близко до отбора, обяви собственикът на "сините"
Управителният съвет трябва да гласува и оставката на Георги Тодоров
Отново спрягат Славиша Стоянович
Тарханов може отново да поеме "белите"
Никола Спасов ще води новака в елита
Стамен Белчев сменя Крушчич след резила за Купата
Иван Колев поема железничарите
Джо Гуусън влиза в щаба на Пулев за мача с Джошуа
Бившият треньор на Бетис сменя Ернесто Валверде