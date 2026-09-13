ЦСКА пак избухна с четворка. Нов треньор чука на вратата

ЦСКА премина през шок, обърна Арда и завърши снощи с нова футболна четворка - 4:1 на Националния стадион „Васил Левски“. Само три дни след паметния обрат с 4:2 срещу Левски за Суперкупата „червените“ отново избухнаха след почивката и показаха, че драмата около напускането на Христо Янев не е разклатила отбора. А докато Даниел Моралес отпразнува победа при повторния си временен дебют, зад кулисите вече се подготвя следващата голяма промяна - ЦСКА е в напреднали преговори за нов постоянен треньор.

Леден душ още след 61 секунди

Вечерта обаче започна по възможно най-лошия начин за ЦСКА. „Червените“ сякаш още носеха еуфорията от спечелената Суперкупа и бяха наказани почти веднага. Само 61 секунди след първия съдийски сигнал Станислав Иванов центрира отлично, а Бирсент Карагарен насочи топката с глава във вратата за 0:1.

Ранният гол разтърси домакините. Арда играеше по-уверено, а в 15-ата минута Лапоухов трябваше да спасява удар на Станислав Иванов и последвалата добавка. За известно време изглеждаше, че празникът след победата над Левски може да бъде последван от болезнено приземяване.

ЦСКА постепенно започна да се събужда. Жоел Цварц принуди Анатолий Господинов да се намесва, а Йоанис Питас опита зрелищна задна ножица. Голът обаче дойде едва пет минути преди почивката, когато Питас бе съборен от Доминик Янков в наказателното поле. След намесата на ВАР Михаел Павлов посочи бялата точка, а Стефано Сенси не сбърка - 1:1.

Моралес пусна Перейра и мачът се обърна за минути

На почивката временният наставник Даниел Моралес направи ход, който буквално взриви мача. Лео Перейра замени Каталин Иту и само три минути по-късно вкара от малък ъгъл за 2:1.

Още преди Арда да успее да осъзнае какво се случва, дойде и третият удар. В 53-ата минута Джеймс Ето'о изведе Жоел Цварц, а нидерландецът завърши хладнокръвно за 3:1. Само за пет минути след почивката ЦСКА бе превърнал равностойния мач в свое шоу.

Перейра впоследствие бе избран и за играч на двубоя. „Не спирам да работя и да се трудя постоянно. Този гол е доказателство, че се влагам напълно“, каза бразилецът след срещата.

В 72-ата минута съдията отсъди втора дузпа за нарушение срещу влезлия като резерва Мохамед Брахими. Този път зад топката застана Питас и оформи крайното 4:1.

Две четворки за три дни

Точно тук победата придобива още по-емоционален оттенък за „червените“. Само три дни по-рано ЦСКА изоставаше срещу Левски в битката за Суперкупата, преди да нанесе четири удара след почивката и да спечели с 4:2. Сега историята почти се повтори - трудна първа част, а след нея нова лавина от голове.

С успеха ЦСКА събра 20 точки и се изравни с Лудогорец на второто място. Двата отбора са на четири точки зад лидера Левски. „Червените“ вече имат и 21 гола от началото на шампионата, колкото най-резултатния тим в лигата към момента.

Но кой ще води този отбор?

Това бе големият въпрос още преди първия съдийски сигнал и той остана такъв дори след четирите гола.

Даниел Моралес бе човекът на пейката срещу Арда, след като Христо Янев отказа предложението да преосмисли оставката си. Бразилецът за втори път в кариерата си поема ЦСКА временно - нещо, което никой друг треньор в историята на клуба не е правил.

Победата му даде възможно най-добрия старт. Но ръководството вече работи по друг сценарий.

„Имаме доста напреднали разговори и силно се надявам възможно най-скоро да се договорим с постоянен треньор“, обяви спортно-техническият директор Валентин Илиев след мача. Той отказа да разкрие името и подчерта, че клубът ще говори едва когато всичко бъде официално.

Чужденец с добра визитка е сред водещите варианти

Тук мистерията става още по-интересна. Според информация на Sportal.bg вероятността следващият постоянен треньор да не е специалист от Първа лига е около 95%. Ръководството се е насочило към чужденец с добра визитка и постигнати успехи, като едно от обсъжданите имена вече е работило в България.

Име засега не се съобщава. Но думите на Валентин Илиев, че разговорите вече са „доста напреднали“, подсказват, че ЦСКА може да е близо до решение.

Ситуацията е деликатна и по друга причина. Пред новия наставник няма да стои отбор в криза, който трябва тепърва да бъде съживяван. Той може да получи тим, спечелил трофей срещу Левски, вкарал осем гола в два мача и намиращ се само на четири точки от първото място.

Това вдига летвата още преди човекът да е прекрачил прага на съблекалнята.

Янев гледаше от трибуните, но историята му с ЦСКА не свършва

А Христо Янев беше там. Бившият вече старши треньор изгледа разгрома над Арда от трибуните - само дни след като изведе отбора до Суперкупата и сложи край на престоя си начело по собствено желание.

Раздялата обаче няма да бъде окончателна. ЦСКА вече обяви, че Янев ще остане в клуба на друга позиция, а Валентин Илиев потвърди, че разговорите с него продължават.

„Христо Янев даде страшно много на клуба и сега се нуждае от почивка. Вложи много енергия и страст в работата си. Очакваме го да се върне“, заяви Илиев.

Така след една от най-бурните седмици на „Армията“ картината изглежда почти сюрреалистична. Янев си тръгна след трофей, Моралес влезе временно и започна с 4:1, а някъде зад сцената бъдещият треньор на ЦСКА може вече да води последните си разговори с клуба.

На терена отговорът на футболистите засега е гръмогласен - осем гола за три дни и две поредни победи с по четири попадения. Следващата дума вече е на ръководството.