Много футбол у нас и в Европа ПРОГРАМАТА

Мачовете по телевизията днес, 12 септември:
14.00 Айнтрахт (Брауншвайг) – Динамо Нова спорт
14.00 Магдебург – Кайзерслаутерн Диема спорт
14.30 Дарби Каунти – Бирмингам Диема спорт 2
15.00 Сантандер – Алавес МАХ Спорт 4
16.00 Дженоа – Фрозиноне МАХ Спорт 3
16.30 Борусия (Дортмунд) – Падерборн Диема спорт
17.00 Ливърпул – Фулъм Диема спорт 2
17.00 Челси – Хъл Нова спорт
17.15 Осасуна – Еспаньол МАХ Спорт 4
19.00 ЦСКА 1948 – Дунав Диема спорт
19.00 Лацио – Милан МАХ Спорт 3
19.30 Атлетик – Елче МАХ Спорт 4
19.30 Тотнъм – Евертън Диема спорт 2
19.30 Кьолн – Вердер Нова спорт
21.15 ЦСКА – Арда Диема спорт
21.30 Санкт Паули – Волфсбург Нова спорт
21.45 Аталанта – Каляри МАХ Спорт 3
21.45 ФК Париж – Лион Диема спорт 3
22.00 Реал – Райо Валекано МАХ Спорт 4
22.00 Съндърланд – Нюкасъл Диема спорт 2