Спорт

Много футбол у нас и в Европа ПРОГРАМАТА

Лацио - Милан е дербито в Италия

Много футбол у нас и в Европа ПРОГРАМАТА
12 сеп 26 | 11:56
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Влади Кирилов

Мачовете по телевизията днес, 12 септември:

14.00 Айнтрахт (Брауншвайг) – Динамо Нова спорт

14.00 Магдебург – Кайзерслаутерн Диема спорт

14.30 Дарби Каунти – Бирмингам Диема спорт 2

15.00 Сантандер – Алавес МАХ Спорт 4

16.00 Дженоа – Фрозиноне МАХ Спорт 3

16.30 Борусия (Дортмунд) – Падерборн Диема спорт

17.00 Ливърпул – Фулъм Диема спорт 2

17.00 Челси – Хъл Нова спорт

17.15 Осасуна – Еспаньол МАХ Спорт 4

19.00 ЦСКА 1948 – Дунав Диема спорт

19.00 Лацио – Милан МАХ Спорт 3

19.30 Атлетик – Елче МАХ Спорт 4

19.30 Тотнъм – Евертън Диема спорт 2

19.30 Кьолн – Вердер Нова спорт

21.15 ЦСКА – Арда Диема спорт

21.30 Санкт Паули – Волфсбург Нова спорт

21.45 Аталанта – Каляри МАХ Спорт 3

21.45 ФК Париж – Лион Диема спорт 3

22.00 Реал – Райо Валекано МАХ Спорт 4

22.00 Съндърланд – Нюкасъл Диема спорт 2

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Автор Влади Кирилов

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