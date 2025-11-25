Разкриха защо Боби Михайлов е точно в Токуда

Инсултът на бившия шеф на БФС Борислав Михайлов и настаняването му спешно в болница "Токуда" възбудиха редица въпроси от гражданското общество защо именно там е бил закаран той след удара, а не в някоя от държавните клиники.

Въпреки че по информация на запознати със състоянието на някогашната ни футболна звезда, Михайлов не се намира в тежко състояние и вероятно скоро ще бъде изписан, се появиха язвителни коментари в социалните мрежи защо не е пратен при специалистите другаде, където и сумата за лечението би била по-ниска.

Простият отговор на въпроса се крие в метода на лечение на мозъчния инсулт у нас. "Токуда" е една от трите столични болници и единствена от тях частно лечебно заведение, в която се прилага при широк кръг случаи тромболиза - лечение в т.нар. златен час (до четири астрономически часа след настъпването на мозъчния инфакрт - б.р.), при което тромбът, запушил артериалния съд, се разтваря чрез медикамент, инжектиран венозно.

Тромболизата обаче не може да се прилага при пациенти, при които е настъпил тежък инсулт с коматозно състояние, припадък, с много тежки неврологични дефицити (незабавна парализа на едната половина на тялото) и много други.

Според известната класация "Индекс на болниците" единствените 3 лечебни заведения в София, които практикува успешно и в голям процент тромболиза при инсулти (около 20 на сто от всички постъпили в клиниките с диагноза исхемичен инсулт) - "Токуда", УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" и "Св. Анна" (Окръжна болница).

Дори във ВМА, в която нивото на лечение особено в интензивното отделние (КИТ) е световно, процентът е едва 1,1 за миналата година. Частната болница се пада и най-близо до дома на Боби Михайлов и Мария Петрова - в полите на Витоша. Както е добре известно, времето за реакция при настъпването на инсулт е от ключово значение и за загубата на мозъчна тъкан, а съответно и за възстановяването на неврологичния статус на жертвата след това.

За Боби Михайлов предстои много сериозна рехабилитация, която може да продължи и години, както и изключително стриктно следене на сърдечните и кръвните показатели.

Според статистиката на институт "Джонс Хопкинс" честотата на повтаряемост на инсулта е средно 23 на сто, като най-големият риск е в първите 7 дни след първия удар. В рамките на първата година пада до 11 на сто, а след това скача до цели 39% в рамките на пет години. , пише Лупа.бг.

