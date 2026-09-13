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Изписаха пребитото бебе

Изписаха пребитото бебе

Бебето, което беше пребито от акушерката Емилия Ковачева в болница „Софиямед" беше изписано днес от болница "Токуда". В продължение на 25 дни детето б...

13 май | 14:48
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