Разкриха защо Боби Михайлов е точно в Токуда
Има сериозна причина за това рвешение
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Има сериозна причина за това рвешение
Всяка променяща се бенка е сигнал. Не чакайте - потърсете дерматолог!
85-годишният пациент успял да излезе през авариен изход
Те са на възраст между 68 и 78 г. с тежки съпътстващи усложнения и заболявания
Причината е пълна дезинфекция на болницата
Правосъдното министерство разследва абсурда с двойния убиец Пуснат е навън с подпис на директора на затвора и по настояване на лекуващия доктор Осъд...
Ще развиват здравен туризъм, чакат западняци и руснаци Ще спестим на онкоболни българи скъпо лечение зад граница, обещават от новата верига Със заяв...
Комисията за защита на конкуренцията разреши придобиването на частните болници "Токуда" и "Сити клиник" от турската верига "Аджъбадем". Сделката бе об...
Безплатни прегледи по случай Деня на детето организира Клиниката по педиатрия в "Токуда Болница София", съобщиха от лечебното заведение. На 1 юни, ср...
„Аджъбадем" (Acibadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.), заедно със своето дъщерно дружество в Македония - болницата "Аджъбадем Систина" (Acibadem Si...
БЧК ще участва в сделката за болница "Токуда". Това разкри шефът на Българския червен кръст Христо Григоров пред агенция "Фокус". Той опроверга публик...
До края на февруари денталните лекари в японската болница ще преглеждат без пари Безплатни консултации със зъболекар организира Токуда до края на фев...
Уролозите на "Токуда" отстраниха безкръвно пикочния мехур и простатата и изградиха естествен резервоар на мястото на пикочния мехур на мъж с онкологич...
21-годишният мъж, който единствен оцеля в тежката катастрофа на 21 август в ломското село Сталийска махала, вече е без опасност за живота. Той бе опер...
Рехабилитационен лагер за деца със сколиоза ще се проведе в "Токуда Болница"-София от 1 до 10 септември 2015. Процедурите са подходящи за малчугани на...
Надпреварата за млад медик вече тече с пълна сила. "Стандарт" събира предложенията за най-добрите лекари до 40 г. у нас. Както и за болничните менид...
С нова терапия ще могат да се лекуват пациентите с хронични ставни заболявания и травми в "Токуда". Тя се нарича плазмотерапия и е въведен в Ортопедич...
Бебето, което беше пребито от акушерката Емилия Ковачева в болница „Софиямед" беше изписано днес от болница "Токуда". В продължение на 25 дни детето б...
д-р Радка Масларска
44% от жените, които са пробвали да забременеят ин витро в репродуктивния център на "Токуда", си тръгват с бебе. Това съобщи основателят на репродукти...