Меланомът е злокачествен тумор, но вече не е присъда

Слънчевите изгаряния пряко водят до риск от меланом

Съвременната имунотерапия спасява хора дори при напреднал рак на кожата

Меланомът е вид кожен рак, който си спечели печалната слава на почти сигурен убиец на хората. Ясно е, че както при всеки друг вид тумори, откриването на меланома в ранен стадий улеснява и дори в някои случаи гарантира излекуването му. В същото време профилактиката и предпазването от този вид кожно заболяване е изцяло в нашите ръце. А откриването и лечението – в ръцете на професионалистите дерматолози и онколози. За опасностите и борбата с меланома „Стандарт“ разговаря с онколога д-р Ахмед Контилев от Аджибадем сити клиник – УМБАЛ Токуда.

- Меланомът е получил присъдата „рак на кожата“ и все по-често се споменава в общественото пространство в последните години, но повечето хора не знаят какво точно е. Правилно ли е това определение?

Правилно е да се каже, но има различни видове рак на кожата. Меланомът е един от тези видове, защото имаме плоскоклетъчен, имаме базоцелуларен. Ракът на кожата като цяло е много по-често срещан отколкото меланома. Специален фокус поставяме върху меланома, понеже той е с най-лоша прогноза от всички кожни карциноми от всички видове рак.

- Има ли конкретни данни каква е заболеваемостта от меланом в България?

За съжаление в България адекватна статистика нямаме. Въпреки това знаем, че около 600 човека годишно получават тази диагноза, чуват тази неприятна присъда. Тенденциите за съжаление са изключително негативни и всъщност всяка година очакваме с 3% до 5% ръст в заболеваемостта от това състояние. Говоря за меланома - тази тенденция е факт навсякъде по света, не само у нас, не само в Европа, но и по света.

- Може да прозвучи малко странно, но това на глобалното затопляне ли се дължи?

Това се дължи до много голяма степен на глобалното затопляне и на климатичните промени, защото всъщност много голяма част от това заболяване, от меланомите се дължат именно на слънчевото изгаряне, тоест на ултравиолетовата радиация. Естественият източник е слънцето. Изкуствените източници са солариумите. Това също е много важно да се каже, защото в голяма част от света, солариумите са напълно забранени или подлежат на много строга регулация. За съжаление у нас не е така.

За слънцето обаче е нещо, на което трябва много да се акцентира, защото всъщност абсолютно доказано е, че 5 или повече от 5 изгаряния на кожата на човек увеличават двойно шанса той да заболее от меланом, така че много трябва да се внимава и да се пазим от слънчеви изгаряния. Затова е много важна превенцията.

- Като казвате за превенцията, какво включва тя и има ли значение на каква възраст сме, колко се излагаме на слънце и други фактори?

В момента сме в разгара на летния сезон. Всеки един от нас ходи на море, на планина, позволява си тези приятни емоции, но трябва да спазваме много елементарни правила на първо място, да сме внимателни, да не изгаряме, т.е. да използваме адекватна фотопротекция, слънцезащитни продукти. Тези продукти винаги казваме, че трябва да са закупени от аптечната мрежа, което все пак е гаранция за качество. Хубаво е на плажа да сме до 11 ч. и след 16 ч., т.е. в периода, когато е най-горещо на обяд трябва да сме на закрито.

Също така трябва много да внимаваме с детската кожа, защото тя е свръхчувствителна и много лесно изгаря, а кожата като най-големия орган в нашето тяло има памет, т.е. всяко едно слънчево изгаряне бива запаметено и реално колкото са повече те в живота на един човек толкова е по-голяма увредата на клетките на кожата. Акумулират се промени в генетичния материал на тези клетки, които в по-напреднал етап всъщност водят до развитие на тези карциноми и на меланом.

- Всичко, което казвате, е да се пазим от слънцето, но то е пряко свързано с това да се пазим от меланом, така ли да разбираме?

Да, категорично можем така да го възприемем, защото пряко доказана е връзката между слънчевите изгаряния и развитието на меланома, т.е. голям процент от меланомите се дължат именно на слънчевото излагане.

- Какъв е шансът хората, които все пак искат да поемат повече слънчеви лъчи или да ходят на солариум, да се предпазят?

Солариумите трябва категорично да се забранят. Това е лично мое мнение и на колегите дерматолози, на база дългогодишния ми опит и международните медицински препоръки. Не бива да причиняваме на себе си тази увреда, въпреки че козметичният резултат е много бърз и много задоволителен. Защото човек получава бърз тен.

- А не е ли добре да се получава бърз тен?

Това не е добре, защото то е така да се каже много пряка експозиция на ултравиолетови лъчи, които, както ви казах, кумулират увреда в клетките на кожата и предразполагат към развитие на рак.

Ако трябва да степенуваме заболяванията на кожата, включително това, което събирателно наричаме „рак“, колко опасен е меланомът?

Меланомът е един от най-злокачествените тумори в човешката патология изобщо. Той е такъв, защото има потенциал да се развива много бързо. Може да засегне всяка една тъкан и орган в нашето тяло, може да протече неусетно и без никаква симптоматика, и именно заради този агресивен и бърз ход бива класифициран като едно изключително злокачествено заболяване.

- Добре хората обикновено не обръщат внимание, когато имат някакви промени по кожата. Не знаят за какво да наблюдават. Примерно всеки вижда имам тук бенка, там нещо друго... Кое е онова нещо, което трябва да бие тревога?

Факт, всеки един от нас има по кожата си какви ли не образувания. В повечето случаи хората не обръщат внимание. Всяко едно кожно образувание, което е било налично по нашата кожа или е новопоявило се, и се променя във времето по големина, по форма, по цвят, предизвиква някакъв дискомфорт, болезненост, има някаква секреция. Всяко едно такова кожно образувание трябва да ни сигнализира, че трябва да посетим специалист. В случая говоря за специалист дерматолог, който да направи обстоен преглед на нашата кожа, да прецени въпросното образувание дали има специфични характеристики за злокачествено заболяване. Оттам-нататък тръгва един диагностичен алгоритъм за доказване на какъв вид кожен карцином имаме наличен в момента.

Общо взето това са най-често срещаните симптоми, тъй като кожната форма на меланома е най-честата форма. Обикновено тя възниква именно от такива кожни образувания. Тоест, всяко едно кожно образувание, което се променя по форма, големина, цвят, или предизвиква дискомфорт, трябва да ни води на преглед при специалист дерматолог.

- Казвате дискомфорт, но всеки има бенки и други образувания по кожата. Трябва ли да се притесняваме от всяка бенка, която имаме? Разпространени са снимки по кожните кабинети, на които се показва какво представлява меланома. Това помага ли?

Всеки човек може да има какви ли не кожни образувания, включително и множество бенки. Това не означава, че всеки ще развие меланом. В повечето случаи тези образувания са напълно безобидни, съвсем доброкачествени. Така че само специалист дерматолог, правейки обстойния преглед с дерматоскопия, може да прецени дали въпросното образувание има характеристики на злокачествено, и на меланом в частност, и съответно да препоръча оперативно отстраняване.

- По принцип, когато човек чуе диагнозата меланом, това разбира се, веднага докарва някакъв страх, може би и паника дори, защото е една неизвестност. Но ако се стигне до такава диагноза, какво се случва след това? Какво е лечението на меланома?

Съгласен съм, че винаги когато човек чуе тази диагноза, това нещо е изключително стресиращо, защото за всеки, така да се каже, в днешно време информацията е напълно достъпна. Малко или много е прочел и знае за прогнозата и за сериозността на това заболяване. Какво да направи пациентът, когато се сблъска с диагнозата меланом? Общо взето както при всяко онкологично заболяване. Ранните стадии на тази болест са напълно лечими. Когато говорим за по-напреднал стадий на болестта, общо взето благодарение на иновативните терапии и подходи, които имаме в днешно време, прогнозата на пациентите изключително много се подобри. Дори и в най-напредналия четвърти стадий, когато меланомът се е разпространил по други органи. Вече имаме доста сериозен арсенал от иновативни терапии, които драматично подобриха преживяемостта на нашите пациенти.

Ако допреди 12-13 години, говоря за напредналите меланоми, говорихме за преживяемост в рамките на няколко месеца, сега говорим за 10-годишна преживяемост и за немалко излекувани пациенти. Това е потенциалът на съвременните иновативни лекарства, с които разполагаме. По отношение на лечението в най-ранните стадии то винаги започва с хирурга, с оперативно отстраняване на първичния тумор. Това в най- ранните първи и втори стадии осигурява 100% излекуване на пациента.

- А когато меланомът се открие на по-късен етап и вече е напреднал?

Когато имаме по напреднал стадий, по-високо рисков, говоря за трети, когато болестта е разпространена в лимфните възли, имаме изключително нов стандарт. В момента преди да се направи операция се препоръчва предоперативна имунотерапия. Това е съвременният подход, който се е доказал в много клинични проучвания. Той увеличава шанса пациентите всъщност да получат пълен отговор на болестта още преди хирургията и това доказано удължава общата преживяемост на човек. А в напредналите стадии, както ви казах, благодарение на иновативните лекарства. Говоря за имуно и за таргетната терапия, вече имаме много дълга преживяемост и успешни много голям процент ремисии на немалко пациенти, което е грандиозен успех за едно потенциално фатално заболяване. И само за период от 10 до 12 години се случва цялата тази иновация. Най-важното, което трябва да кажем, е, че всичко това е напълно достъпно за българския пациент. То се реимбурсира от здравната каса и се прилага и за нашите пациенти.

- Споменахте дерматоскопията. Какво по-точно представлява тя, тъй като хората не знаят?

Дерматоскопията е много лесно достъпно и много информативно изследване. Това е вид микроскопия, с която работят колегите дерматолози. Целта на дерматоскопското изследване е в детайли да анализира въпросното кожно образование, дали има такива характеристики, които са типични за злокачествените заболявания. Общо взето човешкото око трудно може да диференцира, виждайки една формация, дали тя е доброкачествена или злокачествена. Та колегите дерматолози го правят, включително и в България. Дерматоскопията буквално си е цяла една вселена. Една отделна специалност, която никак не е толкова лесна, колкото я описват, но за щастие в България има много добре подготвени специалисти. И всяко едно съмнително кожно образувание би трябвало да бъде подложено на дерматоскопия. Това е начинът, по който всъщност да се установи дали то има злокачествени характеристики и да последва оперативната интервенция, с която се поставя диагнозата. Напълно неинвазивно изследване.

Сблъсквате се с доста пациенти, които са с меланом. Има ли тенденция хората, тъй като не знаят какво точно им има, да се забавят заради това или каква е най-често причината те да идват в по-късен стадий на меланома?

За съжаление има такава тенденция. Голяма част от пациентите, които са така да се каже менажирани в най-общия смисъл на думата в неекспертни центрове или в такива, където няма всичките необходими специалисти за адекватно стадиране, диагностициране и лечение на такъв тип заболявания, в частност на меланома положението не е добро. Много често пациентите се губят, бидейки препращани от един на друг специалист. Има немалко за съжаление колеги, които изрязвайки въпросното образувание не насочват пациентите за адекватно проследяване, за адекватни стадиращи процедури.

- Каква е най-често прогнозата при откриване на меланом?

Прогнозата зависи от стадия. В ранния стадий прогнозите са отлични. Адекватно проведената хирургична интервенция осигурява напълно излекуване. В по-напредналите стадии, където шансът за излекуване спада, както казах, имаме достатъчно много иновации, като подходяща следоперативна терапия, която намалява риска от рецидив. Навлиза и предоперативната имунотерапия, която също значително намалява риска от рецидив. И с най-лошата прогноза всъщност е за най-напредналия четвърти стадий, където благодарение на новите терапии, на имуно и на таргетната терапия, прогнозата на пациента става все по-добра. За съжаление все още не успяваме при всички пациенти да постигнем пълно излекуване, но имаме много случаи с успешни дълготрайни ремисии и най-важното е, че постигайки тези ремисии, това са пълноценни хора, които имат прекрасно качество на живот.

- Да уточним, когато казвате имунотерапия, това звучи като някаква ваксина, нещо от този тип. Какво представлява?

Имунотерапията е може би една от най-големите иновации в съвременната онкология. Нейната история е много дълга, но в съвременния й вид, в който всички ние масово работим, нещата започват преди около 15 години. Първият такъв медикамент беше регистриран именно при малигнен меланом. От тогава само в рамките на 12 до 15 години вече имаме огромно развитие, различни видове лекарства и комбинации. Това са антитела, т.нар. чекпойнт инхибитори, чиято основна роля и функция е да събудят собствения имунитет, противотуморен имунитет на човека, защото всеки един от нас в имунната система има такъв имунитет. Но много интересно е, че туморите и меланомът в частност имат способността да го приспиват. Да го приведат под една неактивна форма и по този начин туморната тъкан спокойно може да се развива необезпокоявана в нашето тяло. Тези лекарства правят точно това - събуждат собствената заспала имунна система на човека.

- Тоест това е бъдещето?

Категорично, което се оказва една много ефективна стратегия и едно много успешно лечение. И всъщност най-дълготрайните отговори, които сме виждали, са именно от тази имунотерапия. Това е може би най-голямата иновация през последните 12-13 години, която се развива. Тя не е само с чекпойнт инхибитори, има много нови видове имунотерапия, които тепърва предстоят да навлязат в практиката. Това са ваксините – РНК-ваксините. Вече има доказани такива в четвърти стадий на меланома, имаме клетъчни имунотерапии, имаме антитяло лекарствени конюгати и имаме специфични антитела, които тепърва предстои да влязат в нашата практика. Това са различни видове имунна терапия.

