Защо е полезно да си цапате ръцете
Когато гората влиза в детската градина
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Когато гората влиза в детската градина
Учени разкриват къде е границата между полезното и опасното
Три жени създават козметични чудеса
Дерматолог разкрива кои навици водят до изгаряния, пигментации и загуба на еластичност
Въглеродният диоксид, телесната температура и специфичната миризма на кожата определят кой ще стане любимата мишена на кръвосмучещите насекоми
Интервенцията цели по-добра функция на ръцете и по-високо качество на живот при тежко рядко заболяване
Само 20% от тях не са опасни за кожата
То може да се намери както в продукти за локално приложение, така и в хранителни добавки
Кой са базовите стъпки сутрин и вечер
Кремът за лице трябва да се нанася поне 20–30 минути преди излизане навън
Тя може да се появи по редица причини
FOREO, водещата beauty-tech марка, подготвя незабравим Черен петък за своите 30 милиона фенове по целия свят. Промо офертите вече са активни на foreo....
Биомикронидлингът Genosys преобразява кожата
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Влиянието може да го има, но по различни начини
Всяка променяща се бенка е сигнал. Не чакайте - потърсете дерматолог!
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Става незаменимо във всекидневнака грижа
Това показват последни данни от Международно дружество за естетична пластична хирургия