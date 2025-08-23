Пет ползи за кожата от кокосовото масло

Кокосовото масло е една от онези природни съставки, които с времето не губят популярност – напротив, стават все по-незаменими в грижата за кожата.

Независимо дали сте привърженик на натуралната козметика, или просто търсите ефективен и универсален продукт, това масло заслужава почетно място на тоалетката ви. Ето пет доказани ползи за кожата.



Кокосовото масло е отлично натурално средство за овлажняване на суха кожа. Благодарение на високото съдържание на мастни киселини то прониква в дълбочина и възстановява хидролипидния слой, като оставя кожата мека и еластична.



Антибактериално действие

Лауриновата киселина в състава на кокосовото масло има доказано антимикробно действие. Това го прави подходящо за кожа, склонна към акне или раздразнения, защото помага в борбата с бактериите и предотвратява възпаления.



Бори се със стареенето

Антиоксидантите в кокосовото масло, като витамин E, се борят със свободните радикали – основната причина за преждевременното стареене на кожата. Редовната употреба може да забави появата на фини линии и бръчки.



Подхранва и защитава устните

Кокосовото масло може да се използва за напукани или сухи устни вместо балсам. То създава защитен филм, задържа влагата и ускорява заздравяването.



Грижи се за зоната около очите

Вместо скъпи кремове може да използвате малко кокосово масло като нощна грижа за зоната под очите – хидратира, изглажда и придава свежест на погледа.

