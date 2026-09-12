5 промени в тялото, които ще усетите, ако започнете да пиете повече вода
Промяната може да се усети в енергията, концентрацията, храносмилането и дори да се види по цвета на урината
Следете всички новини, анализи и коментари за Хидратация. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Промяната може да се усети в енергията, концентрацията, храносмилането и дори да се види по цвета на урината
Генади Генадиев, фитнес инструктор и нутриционист, споделя личен опит на тема правилна хидратация за отлична форма и тонус
От избора на вода и храна до движението, съня и чистия въздух – ето за какво да внимавате по време на бременност
Експерти посочват ефект върху сърцето, кожата и енергията през деня
Национално проучване показва разминаване между нагласите и реалните навици за хидратация
Става незаменимо във всекидневнака грижа
Разговор с д-р Николай Милушев, уролог
Повишените температури, силното UV-лъчение и честото излагане на слънце през лятото могат да доведат до дехидратация, нежелани хиперпигментации и обос...
Д-р Теодор Кускунов споделя за ролята на хидратацията
Генади Генадиев – фитнес инструктор и нутриционист, съветва за добрата хидратация
Напомняйте ежедневно, че вода трябва да се пие редовно през целия ден
д-р Катя Паскова: Хидратацията подобрява притока на кръв към кожата
Ето какви са причините
Те са вкусни, освежаващи и богати на хранителни вещества
Д-р Николай Милушев, специалист уролог: недостатъчният прием на вода води до три основни риска
80% от течностите, необходими на тялото, трябва да бъдат набавени от напитки и 20% от храни
Ако пътувате с кола е желателно да следите и вътрешната температура в автомобила
Плодовете, пилешката супа и функционалните напитки са верните ни помощници за хидратация
Редовната употреба е важна за здравето на кожата, правилната функция на клетките и възстановителните процеси
Не изчаквайте жаждата да ви припомни необходимостта от поемане на течности, съветва проф. д-р Донка Байкова