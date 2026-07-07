Как да поддържаме енергия, издръжливост и възстановяване през лятото

Генади Генадиев се занимава с фитнес и здравословно хранене от над 20 години, а от 12 години е персонален треньор и в професионалния си път е помогнал на стотици хора да влязат във форма. Автор е на три книги за здравословно хранене. Избран е в класацията „Лидер на годината 2024“ в категория „Здраве и спорт“.

Защо лятото изисква различен режим

Лятото е сезон, в който сме по-активни, движим се повече, прекарваме повече време навън и естествено натоварваме организма по различен начин. Високите температури увеличават загубата на течности, а това променя начина, по който тялото функционира. Често хората усещат спад в енергията, умора, липса на концентрация или по-бавно възстановяване и го отдават на натоварения график, но в много случаи причината е, че организмът не получава достатъчно вода и минерали. Точно затова, когато говорим за активен летен режим, не трябва да мислим само за тренировки. Основата е в баланса между движение, хранене и хидратация.

Аз самият научих този урок по трудния начин. На първият полумаратон (21,1 км), на който участвах, подцених хидратацията преди старта и по време на състезанието и в последните километри получих силни крампи, темпото ми рязко спадна и буквално се борех да стигна до финала. След това имах главоболие и усещане за изтощение през целия ден. Тогава осъзнах, че доброто представяне не зависи само от подготовката и тренировките, а и от това колко добре си подготвил организма си отвътре.

Хидратацията е първата стъпка към добра форма

В спорта често се говори за програма, хранене и дисциплина, но истината е, че без добра хидратация всичко останало губи ефективност. Водата участва във всеки процес в организма. Тя регулира температурата, подпомага транспорта на хранителни вещества, влияе върху мускулната функция и възстановяването. Минерална вода DEVIN е добра основа за ежедневна хидратация именно заради естествения си минерален профил, ниската минерализация и алкалния си характер, които я правят подходяща за хора с активен начин на живот. Това е важен акцент, защото не става дума просто за количество вода, а за качество на хидратацията.

Храненето и водата работят заедно

Много хора гледат на храненето и хидратацията като на две отделни теми, но те са тясно свързани. През лятото храненето трябва да е по-леко, по-чисто и по-функционално. Тялото има нужда от храни, които дават енергия, но не го натоварват. Такива са пресните сезонни плодове и зеленчуци, качествени протеини, полезни мазнини и достатъчно минерали. Когато храненето е балансирано, а хидратацията е добра, организмът усвоява по-ефективно хранителните вещества, възстановява се по-бързо и поддържа по-добра енергия през целия ден. Това е особено важно за хората с активен начин на живот, защото храната дава „горивото“, а водата позволява на организма да го използва правилно.

Електролитите – ключът към издръжливостта и възстановяването

През лятото, когато се движим повече и прекарваме повече време навън, организмът губи не само вода, но и важни минерали, които участват в поддържането на водния баланс, мускулната функция и нервните импулси.

Често правя един прост експеримент след сутрешното каране на спининг байк. Тренирам около час и когато се претегля преди и след тренировката, нерядко виждам разлика от над един килограм. Това е ясен знак колко течности губим за сравнително кратко време и тук не става въпрос само за вода. С потта губим ценни електролити и минерали, които участват в мускулната функция, възстановяването и поддържат енергията. Именно затова след тежки тренировки не се фокусирам единствено върху приема на вода. Важно е организмът да възстанови минералите, които губи чрез потта. Разликата се усеща не само през самия ден, но и по това колко свеж и готов за следващото натоварване се чувстваш на следващата сутрин.

Именно електролитите са сред ключовите елементи за добрата издръжливост и възстановяване, а когато нивата им спаднат, често се появяват усещане за отпадналост, липса на тонус, крампи и по-бавно възстановяване. Наред с тях минерали като калция също имат важна роля за нормалната работа на мускулите и устойчивостта на опорно-двигателната система, защото добрата форма не е само въпрос на сила и натоварване, а на способността на тялото да се движи ефективно и да се възстановява правилно. Именно затова в активното ежедневие хидратацията може да бъде много повече от утоляване на жаждата. Минералната вода е естествената основа, но в моменти на по-сериозно натоварване, в горещ ден или след тренировка тялото има нужда от допълнителна подкрепа. През годините промених изцяло отношението си към хидратацията. Днес, когато ми предстои дълго бягане, тежка тренировка или просто активен ден, не разчитам на това да пия вода едва когато ожаднея. Подхождам към хидратацията като към част от подготовката и възстановяването. Научил съм, че постоянството в тези малки навици води до голяма положителна промяна както за представянето, така и за начина, по който се чувствам след натоварване. Точно тук идва ролята на функционалната хидратация. DEVIN Active надгражда естествените ползи на минералната вода с функционални съставки, съобразени с различните нужди на активния начин на живот, а DEVIN Active Електролити е естественият избор, когато организмът има нужда бързо да възстанови минералния си баланс и да поддържа енергията и ритъма си. Така хидратацията се превръща в осъзната грижа за тялото – подкрепа, която му дава точно това, от което има нужда, за да остане активно и устойчиво през целия ден.

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