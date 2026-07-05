Посочиха най-полезните плодове

Лятото е сезонът, в който плодовете са едновременно най-вкусни и най-полезни. В епохата на постоянни съвети за здравословно хранене обаче все по-често възниква въпросът кой плод носи най-големи ползи за организма.

В интернет съществуват различни мнения – едни препоръчват цитрусите, други екзотични „суперхрани“, а някои дори съветват плодовете да се ограничават заради съдържанието на захар. Ново изследване на учени от Университета в Рединг обаче насочва вниманието към сливите заради високото им съдържание на флаваноли – растителни вещества с антиоксидантно действие.

„Пет порции плодове и зеленчуци дневно е правилното послание, но вероятно трябва да помислим по-внимателно кои точно пет да бъдат“, казва авторът на изследването.

Въпреки опасенията около фруктозата, специалистите подчертават, че няма причина здравите хора да ограничават консумацията на плодове. Според германския експерт по хранене проф. Ханс Хаунер рискът от фруктозата в плодовете е силно преувеличен, тъй като съдържащите се в тях фибри забавят усвояването на захарта.

Научните изследвания показват, че хората, които ядат повече плодове, живеят по-дълго и по-рядко страдат от затлъстяване, сърдечносъдови заболявания, диабет и някои видове рак. Богатият прием на плодове допринася и за по-разнообразен чревен микробиом.

При сравнение на различните плодове се открояват няколко лидери. Малините съдържат много фибри, малко захар и големи количества витамин C, витамини от група B и антиоксиданти. Къпините и боровинките също са сред най-полезните, тъй като съдържат значително повече антиоксиданти от повечето други плодове и зеленчуци.

Според разработен от британския специалист Тим Спектър индекс, който оценява влиянието на плодовете върху кръвната захар, мазнините в кръвта и чревната микрофлора, малините заемат първото място, следвани от черешите, ягодите и крушите. Бананите са на последна позиция в класацията.

Учените обаче предупреждават, че няма един-единствен „най-полезен“ плод. Най-добрият избор остава разнообразното хранене с по две-три порции плодове дневно, за предпочитане местно производство. По-важно от избора между отделните плодове е те изобщо да присъстват редовно в менюто, тъй като голяма част от хората не достигат препоръчителния дневен прием на плодове и зеленчуци.

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