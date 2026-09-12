Всичко за Малини

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Малини като златни мини

Малини като златни мини

Сръчни берачи изкарват по 40 лв. надница на ден Малините се оказват новите "златни мини" на север от Балкана. От бранша се хвалят, че отрасълът им бъ...

21 юли | 21:20
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Китай бере наши малини

Китай бере наши малини

В азиатската страна отглеждат и български череши Китай ще прибере първата реколта от български малини. Храстите са купени от Института по земеделие-К...

14 май | 20:35
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