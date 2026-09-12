Рубиненото злато подпали Европа. Украйна измести Полша и Сърбия в битката за милиарди
Киев отбеляза рекордните приходи от от 223,8 млн. евро само до края на март
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Киев отбеляза рекордните приходи от от 223,8 млн. евро само до края на март
Въпреки опасенията около фруктозата, специалистите подчертават, че няма причина здравите хора да ограничават консумацията на плодове
Антиоксидантната бомба става за минута
Възнагражденията в сектора са се повишили значително през последните години
Зеленчук под 3 лева не чакайте по столичните пазари това лято
С 25% са се увеличили масивите, стопани с рекордни добиви от 1500 кг от дка България вече се утвърди като един от най-големите производители на малин...
Бизнесемени от Китай, представители на голям холдинг, който преработва малини, ягоди и диворастящи плодове, търсят търговски партньори у нас. Седемчле...
"Ние сме на трето място по производство и експорт на малини в Европа. Преди нас са само Полша и Сърбия. Франция също произвежда много големи количеств...
Добрич. 600 българи имат възможност да кандидатстват за берачи на малини в Португалия, съобщиха от Бюрото по труда в Добрич. Офертата е за град Алгарв...
Сръчни берачи изкарват по 40 лв. надница на ден Малините се оказват новите "златни мини" на север от Балкана. От бранша се хвалят, че отрасълът им бъ...
В азиатската страна отглеждат и български череши Китай ще прибере първата реколта от български малини. Храстите са купени от Института по земеделие-К...