По-добре ли е да спите без възглавница? Ето какво казват специалистите

За едни голямата и мека възглавница е гаранция за спокоен сън, а за други тя е причина да се събудят с болки във врата, раменете или гърба. Затова все повече хора се питат дали не е по-здравословно изобщо да се откажат от възглавницата. Отговорът обаче не е еднозначен и зависи най-вече от позата, в която спите.

Кога спането без възглавница може да бъде полезно?

Според специалистите хората, които спят по корем, могат да почувстват облекчение, ако не използват възглавница. При тази поза главата остава завъртяна настрани, а шията е в неестествено положение. Високата възглавница може допълнително да увеличи напрежението върху врата и горната част на гръбначния стълб.

Когато главата лежи по-близо до матрака, шията заема по-естествена позиция и това при някои хора намалява сутрешната скованост и дискомфорт.

А ако спите по гръб или настрани?

Тогава картината е различна. При тези пози липсата на възглавница може да наруши естественото подравняване на гръбначния стълб. Това увеличава вероятността от болки във врата, напрежение в раменете, главоболие и усещане за схванатост след събуждане.

Именно затова специалистите обикновено препоръчват хората, които спят по гръб или настрани, да използват възглавница с подходяща височина и твърдост, която да поддържа главата в една линия с гръбначния стълб.

Какво показват научните изследвания?

Научните данни по темата все още са ограничени. Повечето проучвания не сравняват директно спането с и без възглавница, а изследват кой вид възглавница осигурява най-добра опора за врата и главата.

Няма и убедителни доказателства, че отказът от възглавница влияе върху здравето на косата или предотвратява появата на бръчки, въпреки че подобни твърдения често се срещат в интернет.

Има ли недостатъци?

Дори при хората, които спят по корем, липсата на възглавница не решава напълно проблема. Самата поза продължава да натоварва кръста и гръбначния стълб. Затова някои специалисти препоръчват поставянето на малка възглавница под таза или бедрата, което може да намали напрежението в долната част на гърба.

Какъв е изводът?

Няма универсален отговор. Ако спите по корем, може да опитате няколко нощи без възглавница и да прецените дали се чувствате по-добре. Ако обаче предпочитате да спите по гръб или настрани, правилно подбраната възглавница остава най-добрият избор за поддържане на естествената позиция на гръбначния стълб и за по-качествен сън, пише Bulgaria ON AIR.

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