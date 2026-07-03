Една топла напитка ще помогне да се охладите в жегата, но има уловка

Топлите напитки могат да помогнат на тялото да се справи с жегата, но само при определени условия. До този извод стигат учени от Университета в Отава, които изследват как температурата на водата влияе върху охлаждането на организма по време на физическо натоварване. Резултатите показват, че горещата вода може да засили изпотяването и така да подпомогне естественото охлаждане. Това обаче работи най-добре при суха, а не при влажна жега.

Какво показва експериментът

В изследването велосипедисти тренират при еднакви условия на температура и влажност, но пият вода с различна температура. Учените следят телесната им температура и дишането им, за да видят как организмът реагира.

Оказва се, че горещата вода - около 50 градуса - може да намали натрупването на топлина по-ефективно от студената. Причината е, че тя стимулира изпотяването. Когато потта се изпарява от кожата, тялото се охлажда по естествен начин.

Кога топлата напитка помага

Този ефект се наблюдава най-вече при горещ и сух климат. Там потта се изпарява бързо и охлаждането е по-ефективно. Именно затова навикът да се пие горещ чай е разпространен от векове в Близкия изток, Северна Африка и Индия.

При влажно време обаче картината е различна. Потта се изпарява много по-бавно, а повишеното изпотяване вече не носи същото охлаждане. В такива условия топлата напитка може да не даде желания ефект.

Студената вода не вреди

Студените напитки също са безопасни. Тялото изразходва малко енергия, за да затопли ледената вода до телесна температура, но това не води до опасно повишаване на вътрешната температура.

Затова изборът между топла и студена напитка зависи повече от времето, влажността и личното усещане. Най-важното в жегата не е чашата да е гореща или ледена, а човек да не остава без течности.

Водата остава най-важна

Експертите подчертават, че в горещо време трябва да се пие редовно през целия ден, особено при физическа активност или работа навън. Част от течностите могат да дойдат и от храни с високо съдържание на вода - краставици, домати и диня.

Топлият чай може да изглежда нелогичен избор в жегата, но при сух климат има обяснение. Във влажни дни обаче по-добрият съвет е по-прост - вода често, сянка, почивка и внимание към признаците на прегряване.

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