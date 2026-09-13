Западът охлажда своите градове. Като с климатик, но не
Когато навън е 40 градуса и живееш в град от камък и бетон, друго спасение няма
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Когато навън е 40 градуса и живееш в град от камък и бетон, друго спасение няма
Дизайнерите са измислили алтернатива на климатика, която охлажда помещението също толкова ефективно
Инженерното решение е изключително елегантно
Японците комбинират традиционни средства с модерни охлаждащи продукти за улицата, офиса и дома
Важно е да се помни, че самият вентилатор не охлажда въздуха
Горещата вода може да намали натрупването на топлина в тялото при определени условия
Отворените прозорци през деня често не охлаждат, а вкарват още по-топъл въздух в апартамента
Охладеният чаршаф помага за понижаване на телесната температура и създава усещане за свежест в леглото
От училища до апартаменти хората използват тебеширено покритие, а учените отдавна доказват силата на светлите повърхности
Методът е особено полезен, когато автомобилът е стоял дълго на слънце и вътре не се диша
Експерти обясниха как да се намери баланс между комфорт и пестене на ток
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Телесната температура на пчелите може да достигне с 15 градуса над тази на околната среда
В битката с горещините Виена тества "охлаждаща" настилка
Звезда на Боливуд дава ценни съвети
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Стоенето на климатик не е опасно, но не трябва да има рязка разлика