Климатикът отива в миналото! Ето с какво охлаждат стаите вече

Климатикът вече не е единственият начин за охлаждане на дома, а една почти невидима технология притегля вниманието на архитекти и интериорни дизайнери. Така нареченият охлаждащ или лъчист таван използва мрежа от тръби със студена вода, скрита над или в таванната конструкция, която отнема топлината от помещението. Системата работи без характерната въздушна струя и шума на вътрешното тяло и оставя стените свободни. Голямото й предимство е, че същата инсталация може да работи и в обратен режим през зимата, когато през нея циркулира топла вода.
Как таванът всъщност охлажда стаята
При тази технология таванът се превръща в голяма охлаждаща повърхност. Вместо студен въздух да бъде издухван в една точка, хладната повърхност поема топлина от хората, мебелите и останалата част от помещението чрез комбинация от топлинно излъчване и конвекция.
Според техническия наръчник на ASHRAE до около 55% от топлообмена при подобни системи може да бъде лъчист. Това позволява помещението да се охлажда по-равномерно и без силно движение на въздуха, характерно за обикновените климатици.
Технологията обаче не действа толкова бързо, колкото стандартният климатик. Температурата се променя постепенно, което я прави по-подходяща за поддържане на постоянен комфорт, отколкото за рязко охлаждане на силно нагорещена стая.
Няма тяло на стената и течение в стаята
Точно тук идва и големият интерес на дизайнерите. Тръбите и охлаждащите панели остават скрити, няма вътрешно тяло, което да заема място по стената, нито външно тяло, което да променя вида на фасадата.
По-слабото движение на въздуха означава и по-малко усещане за течение. При правилно проектирана система охлаждането обхваща голяма част от тавана и така не се получава силно студена зона непосредствено около един уред и по-топли места в другия край на помещението.
През зимата системата сменя ролята си
Същата инсталация може да се използва и за отопление. Вместо охладена вода през тръбите се подава топла и таванът започва да отдава топлина към помещението.
Лъчистите системи могат да работят в комбинация с термопомпи и други нискотемпературни източници на отопление. ASHRAE посочва именно съвместимостта им с термопомпи, геотермални и други високоефективни системи като едно от важните им технически предимства.
Има едно условие, което не може да се пренебрегне
Най-големият риск идва от влагата. Ако температурата на охлаждащата повърхност падне под точката на оросяване на въздуха в помещението, върху тавана може да се появи конденз. При лошо проектиране това вече създава условия за влага и мухъл.
Затова съвременните системи следят едновременно температурата и влажността и регулират температурата на водата така, че таванът да остане над точката на оросяване. Според ASHRAE правилното управление на тази граница е ключово за безопасната работа на системата, а в много случаи е необходимо и отделно решение за вентилация и контрол на влажността.
Най-добре е да се планира още при строежа
Другата сериозна пречка е монтажът. Подобна система се изгражда значително по-трудно в напълно завършен апартамент, защото изисква намеса по почти целия таван, прокарване на тръби, управление и връзка с източника на студена и топла вода.
Затова охлаждащият таван е най-логичен при ново строителство или цялостен ремонт. Първоначалната инвестиция обикновено е по-висока от тази за стандартен климатик, но системата няма вентилатори и сложни механични части във всяка стая и може да работи години с сравнително малко видими компоненти.
За хората, които търсят напълно чист интериор, без климатични тела по стените и без постоянна въздушна струя, охлаждащият таван се превръща в една от най-интересните алтернативи - стига сградата и бюджетът да позволяват правилното му изграждане.