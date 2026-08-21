Климатикът отива в миналото! Ето с какво охлаждат стаите вече

Климатикът вече не е единственият начин за охлаждане на дома, а една почти невидима технология притегля вниманието на архитекти и интериорни дизайнери. Така нареченият охлаждащ или лъчист таван използва мрежа от тръби със студена вода, скрита над или в таванната конструкция, която отнема топлината от помещението. Системата работи без характерната въздушна струя и шума на вътрешното тяло и оставя стените свободни. Голямото й предимство е, че същата инсталация може да работи и в обратен режим през зимата, когато през нея циркулира топла вода.

Как таванът всъщност охлажда стаята

При тази технология таванът се превръща в голяма охлаждаща повърхност. Вместо студен въздух да бъде издухван в една точка, хладната повърхност поема топлина от хората, мебелите и останалата част от помещението чрез комбинация от топлинно излъчване и конвекция.

Според техническия наръчник на ASHRAE до около 55% от топлообмена при подобни системи може да бъде лъчист. Това позволява помещението да се охлажда по-равномерно и без силно движение на въздуха, характерно за обикновените климатици.

Технологията обаче не действа толкова бързо, колкото стандартният климатик. Температурата се променя постепенно, което я прави по-подходяща за поддържане на постоянен комфорт, отколкото за рязко охлаждане на силно нагорещена стая.

Няма тяло на стената и течение в стаята

Точно тук идва и големият интерес на дизайнерите. Тръбите и охлаждащите панели остават скрити, няма вътрешно тяло, което да заема място по стената, нито външно тяло, което да променя вида на фасадата.

По-слабото движение на въздуха означава и по-малко усещане за течение. При правилно проектирана система охлаждането обхваща голяма част от тавана и така не се получава силно студена зона непосредствено около един уред и по-топли места в другия край на помещението.

През зимата системата сменя ролята си

Същата инсталация може да се използва и за отопление. Вместо охладена вода през тръбите се подава топла и таванът започва да отдава топлина към помещението.

Лъчистите системи могат да работят в комбинация с термопомпи и други нискотемпературни източници на отопление. ASHRAE посочва именно съвместимостта им с термопомпи, геотермални и други високоефективни системи като едно от важните им технически предимства.

Има едно условие, което не може да се пренебрегне

Най-големият риск идва от влагата. Ако температурата на охлаждащата повърхност падне под точката на оросяване на въздуха в помещението, върху тавана може да се появи конденз. При лошо проектиране това вече създава условия за влага и мухъл.

Затова съвременните системи следят едновременно температурата и влажността и регулират температурата на водата така, че таванът да остане над точката на оросяване. Според ASHRAE правилното управление на тази граница е ключово за безопасната работа на системата, а в много случаи е необходимо и отделно решение за вентилация и контрол на влажността.

Най-добре е да се планира още при строежа

Другата сериозна пречка е монтажът. Подобна система се изгражда значително по-трудно в напълно завършен апартамент, защото изисква намеса по почти целия таван, прокарване на тръби, управление и връзка с източника на студена и топла вода.

Затова охлаждащият таван е най-логичен при ново строителство или цялостен ремонт. Първоначалната инвестиция обикновено е по-висока от тази за стандартен климатик, но системата няма вентилатори и сложни механични части във всяка стая и може да работи години с сравнително малко видими компоненти.

За хората, които търсят напълно чист интериор, без климатични тела по стените и без постоянна въздушна струя, охлаждащият таван се превръща в една от най-интересните алтернативи - стига сградата и бюджетът да позволяват правилното му изграждане.