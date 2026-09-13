Не купувайте боя на око. Ето как да изчислите точните литри за всяка стая
Няколко прости сметки показват колко ви трябва за стените, колко да извадите за прозорците и вратите и какъв резерв да оставите
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Няколко прости сметки показват колко ви трябва за стените, колко да извадите за прозорците и вратите и какъв резерв да оставите
Дизайнерите са измислили алтернатива на климатика, която охлажда помещението също толкова ефективно
В неделя НС на БСП взе решение до два месеца да избере нови ръководства на организациите в София и Бургас
Отваряйте помещенията и офисите
Работодателите трябва да осигурят подходящи условия на служителите в горещините. това става ясно от съобщение на Изпълнителна агенция "Главна инспекци...
Благоевград. Седем от общо 20 обекта, които община Благоевград пусна на търг с тайно наддаване, вече имат наематели. Тръжна документация бе закупена з...