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Инспекцията по труда: Работодателите да осигурят подходящи условия на служителите в горещините

Инспекцията по труда: Работодателите да осигурят подходящи условия на служителите в горещините

Работодателите трябва да осигурят подходящи условия на служителите в горещините. това става ясно от съобщение на Изпълнителна агенция "Главна инспекци...

08 юли | 10:58
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