Микровълновата крие трикове, за които не знаехте. Ето 6 от тях

Микровълновата печка е един от най-удобните уреди в кухнята, но повечето хора я използват почти само за претопляне на храна. Всъщност тя може да помогне и при редица други малки задачи, които иначе отнемат повече време или изискват допълнителни съдове. Няколко лесни трика могат да се окажат полезни както при готвене, така и при поддържане на кухнята.

Освежаване на кухненска гъба

Кухненските гъби бързо задържат влага, остатъци от храна и неприятни миризми. Един от разпространените домашни трикове е добре намокрената гъба да бъде загрята за около минута в микровълновата, като идеята е високата температура и парата да намалят количеството на част от микроорганизмите.

Гъбата задължително трябва да бъде мокра и да не съдържа метални елементи, защото сух материал може да прегрее и да създаде риск. След нагряване тя също ще бъде много гореща и трябва да се остави да изстине.

Меко масло за секунди

Ако рецептата изисква омекотено масло, а то току-що е извадено от хладилника, микровълновата може да спести време. Кратко загряване от около 10 секунди обикновено е достатъчно, за да стане маслото по-меко и лесно за обработка.

Тук е важно времето да бъде кратко, защото още няколко секунди могат да го разтопят напълно. Най-добре е да се нагрява на кратки интервали и да се проверява след всеки от тях.

Бурканите могат да се нагреят бързо

Микровълновата може да се използва и за силно нагряване на чисти стъклени буркани с малко вода в тях. Обикновено са достатъчни няколко минути, за да се образува пара и стъклото да се нагорещи сериозно.

При домашно консервиране обаче трябва да се следва конкретният безопасен метод за съответния продукт, защото самото нагряване на буркана не заменя необходимата топлинна обработка на консервата. При изваждането трябва да се използват ръкавици или подходяща кърпа, тъй като стъклото може да бъде много горещо.

Старият хляб отново омеква

Леко изсъхналият хляб също може временно да бъде освежен. Увийте го във влажна кухненска кърпа или го покрийте с леко навлажнена хартия и го загрейте за около 20-30 секунди.

Влагата и топлината ще направят средината отново по-мека. Ефектът обаче е краткотраен, затова хлябът е най-добре да се изяде веднага след затоплянето.

Лук без толкова сълзи

Друг популярен трик е лукът да бъде загрят за кратко преди рязане. Според практиката около 30 секунди в микровълновата могат да намалят част от веществата, които се отделят при разрязването и дразнят очите.

Това може да направи нарязването по-приятно, макар че ефектът зависи от сорта, размера на лука и продължителността на нагряване. Не бива да се прекалява, ако целта е лукът да остане суров и хрупкав.

Домашен чипс без тиган

Микровълновата може да бъде използвана и за приготвяне на тънки картофени или ябълкови чипсове. Нарязаните на много тънки кръгчета парчета се подреждат в един слой върху подходяща чиния с хартия за печене и се загряват на кратки интервали.

Времето зависи от дебелината на резените и мощността на уреда, затова е по-добре да се наблюдават внимателно, докато станат сухи и хрупкави. Така микровълновата се оказва далеч по-полезна от обикновен уред за претопляне и може да спести време в редица ежедневни ситуации.