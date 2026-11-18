Главната редакторка на руската държавна телевизия RT Маргарита Симонян направи неочаквано признание, като заяви в телевизионен ефир, че вече не вярва в преминаването на Киев под руски контрол след края на войната.

Думите ѝ звучат като рязък завой на фона на собствените ѝ гръмки закани от началото на пълномащабното нахлуване, когато тя описваше колоните от руска военна техника като обикновена „репетиция за парад“ в украинската столица и неведнъж настояваше градът да бъде присъединен към Русия наравно с Донбас, цитира агенция БЛИЦ.

Още на 11 април 2021 година – почти година преди старта на инвазията, в предаването на Владимир Соловьов тя уверено твърдеше: „В гореща война ще победим Украйна за два дни. Какво има да я побеждаваме, господи?“.

Днешният разговор в студиото започна с въпрос на водещия дали Симонян усеща умора от войната сред руския елит.

В отговор тя определи като истински елит най-вече участниците в бойните действия и направи паралел с войниците от Втората чеченска война, които по думите ѝ не са искали да спират сраженията до пълния разгром на противника.

В същото време тя призна, че в страната има и чиновници, които биха искали конфликтът да бъде замразен по настоящата фронтова линия, както и такива, които са готови войната да приключи „при всякакви условия и на всяка цена“.

„Има такива хора, но те са далече. Аз не общувам с тях“, отсече Симонян.

Малко по-късно, обръщайки се към друг гост в студиото – украинския политолог Василий Вакаров, тя изпусна реплика, която ясно показа промяната в очакванията ѝ:

„Когато всичко приключи с наша победа и, може би, Васил, Киев ще бъде наш. Е, знае ли човек. Не мисля, но знае ли човек. Би било чудесно“.

Самоувереността ѝ от 24 февруари 2022 година вече изглежда напълно изпарена. Тогава, коментирайки в Telegram кадри с навлизащата в Украйна руска армия, тя пишеше: „Това е стандартна репетиция за парад. Просто тази година решиха да проведат парада в Киев“.

Междувременно в по-ранни свои изяви пропагандистката продължаваше да настоява, че руските сили нанасят единствено „точкови“ удари по украинска територия, въпреки огромния брой цивилни жертви и разрушения.