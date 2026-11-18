На малкия испански остров Ел Йеро, изгубен сред водите на Атлантическия океан, живеят около 12 000 души. През последните седмици обаче пристанищата му посрещат лодка след лодка с хора, които са прекосили океана в търсене на по-добър живот.

Някои пристигат след дни в открито море. Други са пътували със седмици. Мнозина дори не знаят на кой остров са попаднали, когато спасителите ги извеждат на брега.

Миграционната вълна към Канарските острови рязко се засилва през ноември. Според данни на испанското вътрешно министерство, цитирани от Associated Press, повече от 11 000 мигранти са достигнали архипелага само през първата половина на месеца.

Това е повече от половината от всички пристигнали през цялата 2025 г., когато броят им е бил близо 18 000.

Един ден, който постави рекорд

На 14 ноември Канарските острови регистрират 1488 пристигнали мигранти само за денонощие — рекорд според Euronews.

От тях 1235 души са достигнали Ел Йеро с 12 големи дървени лодки. Други плавателни съдове са пристигнали на Гран Канария и Тенерифе.

Сред новопристигналите има жени и деца. Само за два дни архипелагът посреща общо 2331 души, превозени с 22 лодки.

Местните служби за морско спасяване и Гражданската гвардия мобилизират кораби и патрули, за да помогнат на хората в морето.

Властите на Ел Йеро вече са обявили социална извънредна ситуация, след като за пет седмици островът е посрещнал повече от 8000 мигранти.

Пътуване, което може да продължи седмици

Повечето пристигащи са от Сенегал, Гамбия, Мали и Гвинея, разказва пред Associated Press Хосе Антонио Родригес, представител на екипите за спешна помощ на Червения кръст.

Те напускат родните си страни заради бедност, конфликти и липса на перспективи.

Макар най-близката точка на Канарските острови да е само на около 105 километра от африканския бряг, много от лодките изминават значително по-дълги маршрути, за да избегнат граничния контрол.

Пътуването може да продължи дни или седмици. Хората остават в претъпкани съдове, изложени на слънце, студ, солена вода и опасни вълни.

Когато достигнат брега, някои страдат от хипотермия, тежко обезводняване и инфекции.

Особено сериозен проблем е състоянието, известно като „окопно стъпало“-увреждане на краката вследствие на продължителното им излагане на влага и замърсена вода.

Според Родригес на почти всяка лодка има хора с подобни наранявания. Някои случаи могат да доведат до тежки усложнения.

Островът не може да се справи сам

За местните жители кризата се усеща във всекидневието-от натоварените медицински служби до центровете за временно настаняване.

Испанските власти обикновено прехвърлят новопристигналите от Ел Йеро към по-големите острови, които разполагат с повече възможности за прием и обработка на документите.

Но при сегашния приток системата изпитва сериозни затруднения.

Председателят на регионалното правителство на Канарските острови Фернандо Клавихо настоява за спешна помощ от Мадрид и европейските институции.

Испанското правителство вече е обявило извънредни мерки и е предвидило допълнителни средства за увеличаване на капацитета на приемните центрове.

Мигрантите се превърнаха и в предизборна тема

Кризата се развива непосредствено преди парламентарните избори в Испания, насрочени за 29 ноември.

Лидерът на крайнодясната партия Vox Сантяго Абаскал използва нарастващия брой пристигащи като аргумент за по-строга миграционна политика.

Правителството на премиера Педро Санчес е под натиск от опозицията заради отношението си към миграцията.

Местни представители обаче настояват, че проблемът е и в недостатъчната подготовка на институциите и забавената реакция при рязко увеличаване на пристигащите.

За спасителните екипи политическите спорове остават на заден план. Всеки нов плавателен съд означава хора, които се нуждаят от вода, храна, медицинска помощ и сигурно място за нощуване.

Между два бряга

Атлантическият маршрут от Западна Африка към Канарските острови е сред най-опасните миграционни пътища в света.

Въпреки риска хората продължават да се качват на претъпкани лодки, защото вярват, че отвъд океана ги очаква възможност за нов живот.