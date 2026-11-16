Шънджън - китайското чудо, което събира тримата големи

Градът на Huawei, Tencent и BYD е витрината на амбицията на Си Цзинпин да превърне Китай в център на новия световен ред. Защо Пекин избра точно него за домакин на АТИС?

Някога тук е имало рибарски лодки, оризови ниви и малки селца на брега на Южнокитайско море. Днес небостъргачите му пробиват облаците, в лабораториите се разработват технологиите на бъдещето, а фабриките произвеждат едни от най-модерните електромобили, смартфони и дронове в света. Това е Шънджън - китайското чудо, което само за няколко десетилетия се превръща от забравен граничен район в глобална икономическа сила.

Именно тук на 18 и 19 ноември 2026 г. се провежда 33-ата среща на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС). На 19 ноември градът ще бъде домакин и на безпрецедентната тристранна среща между китайския президент Си Цзинпин, американския президент Доналд Тръмп и руския лидер Владимир Путин.

Изборът не е случаен. Шънджън е много повече от красив декор за дипломатически разговори. Той е символ на икономическото възраждане на Китай, на отварянето му към света и на амбицията му да бъде сред архитектите на бъдещата международна система.

От рибарските колиби до града на бъдещето

Историята на Шънджън започва като история на една от най-смелите икономически трансформации в съвременния свят.

До края на 70-те години на миналия век районът е сравнително малко населено място в провинция Гуандун, непосредствено до британската колония Хонконг. Населението се занимава основно с риболов и земеделие. Няма небостъргачи, технологични паркове и международни корпорации. Никой не предполага, че само след няколко десетилетия тук ще се роди един от най-големите индустриални центрове на планетата.

Всичко се променя с идването на Дън Сяопин и началото на китайските икономически реформи.

След смъртта на Мао Дзъдун новото китайско ръководство разбира, че страната трябва да отвори икономиката си, ако иска да настигне развитите държави. Проблемът е как да стане това, без да се разруши политическата система.

Дън Сяопин намира решението в експеримент. Вместо да променя цялата страна наведнъж, той избира няколко района, в които да бъдат допуснати чуждестранни инвестиции, частен бизнес и пазарни механизми.

На 26 август 1980 г. Шънджън официално получава статут на специална икономическа зона. Това е исторически момент. Китай отваря врата към световния капитализъм, но под строгия контрол на комунистическата държава.

Шънджън се превръща в лабораторията на реформите. Тук чуждестранните компании могат да инвестират, да произвеждат и да изнасят продукцията си. Създават се предприятия, строят се пътища, пристанища и жилищни комплекси. Хора от всички краища на Китай се стичат към града в търсене на работа и нов живот.

Така започва едно от най-бързите урбанистични преобразявания в историята.

Градът, който произведе технологичната революция

Днес Шънджън има около 18,25 милиона постоянни жители, а икономиката му достига приблизително 3,9 трилиона юана през 2025 г. Това го поставя сред най-големите икономически центрове на Китай.

Но истинската му сила не е само в размера на икономиката. Тя е в способността да създава технологии, които променят ежедневието на милиарди хора.

Тук се намират централите на някои от най-известните китайски корпорации.

Huawei превръща града в един от световните центрове на телекомуникационните технологии и разработването на оборудване за мобилни мрежи. Tencent, създателят на платформата WeChat, е сред най-големите технологични компании в света. DJI се превръща в глобален лидер при гражданските дронове. BYD изгражда огромна империя в производството на електромобили и батерии.

Това е и причината Шънджън да бъде наричан китайската Силициева долина.

Но има една съществена разлика. Докато американската Силициева долина е изградена около софтуера, рисковия капитал и университетските разработки, Шънджън съчетава научните изследвания с огромна производствена база. Тук идеята може да бъде превърната в прототип, а прототипът - в милиони готови устройства.

В района Хуацянбей например се намира един от най-големите пазари за електронни компоненти в света. Там могат да се намерят части за почти всякакви електронни устройства - от микрочипове и платки до сензори и миниатюрни компоненти за роботи.

Тази концентрация на производители, инженери, доставчици и инвеститори превръща града в уникална екосистема. Именно тя позволява на китайските компании да разработват и пускат на пазара нови продукти с изключителна скорост.

Голямата амбиция - Шънджън, Хонконг и Макао в едно икономическо сърце

Истинският стратегически замисъл на Пекин обаче излиза далеч извън границите на самия Шънджън.

Китай изгражда един от най-мащабните регионални икономически проекти в света - района на Големия залив, известен като Greater Bay Area.

Той обединява девет големи града в провинция Гуандун, сред които Шънджън, Гуанджоу, Джухай и Дунгуан, както и двете специални административни области Хонконг и Макао.

Това е територия с площ около 56 000 квадратни километра и население над 88 милиона души. Общият ѝ брутен вътрешен продукт надхвърля 15 трилиона юана през 2025 г.

Замисълът е изключително амбициозен - да се създаде единен икономически пояс, който да съчетае технологичната мощ на континентален Китай, финансовите възможности на Хонконг и международните връзки на Макао.

В тази система всеки град има своя роля.

Шънджън е технологичният и иновационният двигател. Хонконг осигурява международните финансови пазари, банковите услуги и достъпа до глобалния капитал. Гуанджоу е важен индустриален, търговски и транспортен център. Джухай и Макао участват в изграждането на нови връзки между континенталната част и специалните административни райони.

Особено значение има и остров Хънцин, разположен до Макао. Китай го развива като специална зона за сътрудничество между Макао и континенталната част. Целта е да се разширят възможностите на Макао отвъд традиционните му икономически отрасли и да се развият финансови услуги, високотехнологични производства, медицина и иновации.

Така Пекин се опитва да превърне района около делтата на Перлената река в азиатски икономически център от световен мащаб.

За Китай това е и стратегически отговор на конкуренцията със САЩ. Вместо да разчита единствено на евтина работна ръка и масово производство, страната изгражда екосистема за изкуствен интелект, роботика, електромобили, биотехнологии и модерни финансови услуги.

Защо точно Шънджън е домакин на АТИС?

Изборът на града за домакин на 33-ата среща на върха на АТИС е естествено продължение на тази стратегия.

Форумът обединява 21 икономики от Азиатско-тихоокеанския регион, които заедно представляват приблизително 62% от световния брутен вътрешен продукт и около половината от международната търговия.

Това не е военен съюз или организация за политически договори. АТИС е платформа за икономическо сътрудничество, търговия, инвестиции и регионална интеграция. В нея участват както САЩ, Китай и Русия, така и Япония, Южна Корея, Австралия, Канада, Мексико и други големи икономики.

За Пекин домакинството на форума е възможност да покаже икономическата си мощ и ролята си в международната търговия.

Китай е домакин на срещата на АТИС за трети път. Предишните форуми на лидерите на организацията в страната са в Шанхай през 2001 г. и Пекин през 2014 г. Сега изборът пада върху Шънджън - град, който най-добре демонстрира промяната в китайската икономика през последните десетилетия.

Тук има и символика. Ако Шанхай е лицето на традиционната китайска търговия, а Пекин - на политическата власт, Шънджън показва как изглежда Китай на бъдещето.

Градът разполага с модерно международно летище, високоскоростни железопътни връзки, огромна хотелска база и инфраструктура за международни събития. Транспортните му връзки с Хонконг и останалите градове от района на Големия залив допълват предимствата му.

Но най-важното е посланието. Китай иска светът да види не просто страна, която произвежда стоки, а държава, която създава технологии, определя индустриални стандарти и участва в изграждането на новата икономическа архитектура.

Градът на бъдещето посреща тримата големи

На 19 ноември Шънджън ще се превърне и в сцена на историческа среща. Си Цзинпин, Доналд Тръмп и Владимир Путин ще седнат на една маса в тристранен формат, който събира лидерите на три от най-влиятелните държави в света.

За китайския президент това е възможност да демонстрира ролята на Пекин като център на глобалната дипломация. За Тръмп срещата е шанс за разговори по ядреното въоръжаване и международните конфликти. За Путин тя е възможност Русия да покаже, че остава сред ключовите играчи в световната политика.

Самото събиране на тримата в Шънджън обаче има и друго значение. Китай не ги посреща в Пекин, в традиционните зали на политическата власт, а в града, който олицетворява икономическата трансформация на страната.

Това е витрината на китайския модел - мястото, където държавното планиране, глобалният капитал, частният бизнес и технологичните иновации се срещат в една система.

Има и историческа ирония. През 1980 г. Дън Сяопин превръща малкия Шънджън в експеримент за бъдещето на Китай. Четири десетилетия по-късно градът вече е сред символите на възхода на страната и приема лидерите на САЩ и Русия.

От рибарските селища до небостъргачите, от първите чуждестранни фабрики до изкуствения интелект и електромобилите - Шънджън е доказателството колко бързо може да се промени една държава, когато превърне икономическото развитие в национална стратегия.

Сега китайското чудо посреща тримата големи. А светът ще гледа не само какво ще си кажат те, но и от какъв град Китай избра да им говори.