Извънреден ход преди срещата на тримата големи. Путин разговаря със Си

Руският президент Владимир Путин отива ден по-рано в държавната резиденция на китайския лидер в Шънджън, където на 19 ноември ще е историческата среща на тримата големи - Доналд Тръмп, Путин и Си Цзинпин.

На 18 ноември Путин ще разговаря със Си Цзинпин, съобщи помощникът на Путин Юрий Ушаков. Той допълни, че Путин и Си ще започнат разговорите си по време на работна закуска в сряда, като ще се фокусират върху въпроси на външната политика, включително Украйна.

Първата по рода си тристранна среща ще се проведе в четвъртък в държавната резиденция на китайския лидер в Шънджън и ще започне в 14.30 часа местно време. Дипломати от трите страни подготвят съвместна декларация след срещата, уточни Ушаков на брифинг в Москва.

"Както значението, така и символиката на тази среща са трудни за надценяване. Това е първият контакт в този формат", подчерта той, цитиран от ТАСС.

По думите му и трите страни са готови да надградят сътрудничеството по време на Втората световна война и създаването на ООН и да проведат полезна и смислена дискусия, която ще окаже "значително влияние върху развитието на цялата международна обстановка".

"Нашият президент със сигурност ще информира китайския председател за последните си контакти с американската страна, включително като вземе предвид резултатите от неотдавнашната тристранна среща в Абу Даби", каза Ушаков.

По думите му на 18 ноември руският и китайският лидер ще проведат разговори както в широк, така и в тесен формат, "което, естествено, не изключва много допълнителни контакти между Путин и Си Цзинпин, например по време на обяд или по време на комуникация на други места".

Путин и Тръмп ще обсъдят конфликта в Украйна, заяви още Ушаков. "Естествено, ще бъдат обсъдени украинският въпрос, уреждането, съответните американски предложения и съответните руски съображения и идеи", каза дипломатът.

Той обяви, че в момента се доразработва дневният ред и съдържанието на тристранната среща и се финализира текстът на съвместна декларация.

"Тя ще определи нови насоки за разширяване на сътрудничеството в областите на иновациите, енергетиката, храните, развитието на транспортните и логистични вериги и т.н.", поясни Ушаков.

Путин ще участва във тазседмичната среща на върха на Организацията за азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество (АТИС) в Шънджън. Той ще бъде придружен в Китай от трима вицепремиери, седем министри и представители на администрацията и бизнеса. Руският президент ще проведе срещи с редица лидери от АТИС.