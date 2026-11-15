Още една партия се преформатира. Легендарен лидер сдаде поста

Още една наша партия се преформатира. Дългогодишният лидер на АБВ - бившият социалист и бивш вътрешен министър Румен Петков, сдаде първия пост. Петър Първанов е новият председател на политическа партия АБВ. Той беше избран на конгреса на формацията.

Партия АБВ бе основана от президента Георги Първанов, след като той изкара два мандата на "Дондуков" 2, върна се в БСП и изрази несъгласието си с линията на партията. Той и Петков направиха АБВ, като Петков ръководи партията в продължение на осем години и половина.

Петков заяви подкрепата си за новото ръководство и определи консолидацията на левицата като стратегическа задача. По-късно той коментира и проектобюджета за следващата година, като критикува недостатъчното финансиране на образованието и културата:

"Културата и образованието не са фискален въпрос, културата и образованието са политически въпрос и в рамките на тази дискусия – между първо и второ четене, те трябва да направят много сериозни промени, ако искат да покажат на нас, българските граждани, че имат политически, обществени ангажименти и отговорност пред България", каза Румен Ретков.

Петков призова за корекции в бюджета и настоя за приоритет на българското производство на военна техника.

Кой ръководи АБВ от създаването ѝ?

От основаването си през 2014 г. до днес политическа партия АБВ (Алтернатива за българско възраждане) е имала четирима председатели.

Георги Първанов (25 януари 2014 г. – 15 януари 2017 г.) е основател и първи лидер на формацията, като ръководи партията близо три години от учредяването ѝ до оттеглянето си на втория конгрес.

Константин Проданов (15 януари 2017 г. – 19 май 2018 г.), финансист и бивш икономически съветник на президента Първанов, заема поста малко над една година, след което се оттегля в полза на по-опитните кадри в партията.

Румен Петков (19 май 2018 г. – 15 ноември 2026 г.) е избран на Третия конгрес на партията и остава начело в продължение на осем години и половина, след което оглавява Политическия съвет на формацията.

Петър Първанов (от 15 ноември 2026 г.) е избран за председател на Петия конгрес на АБВ, като преди това заема поста заместник-председател на партията.