Къшнър обяви условието на Тръмп за Русия: Сигурност за Украйна и Европа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще подкрепи само мирно споразумение, което укрепва сигурността на Украйна и Европа и намалява риска от нова война. Това заяви неговият специален представител Джаред Къшнър, който обяви нов етап в дипломатическите усилия за прекратяване на конфликта.

Вашингтон вече работи за организиране на преки разговори между Москва и европейските държави, както и за подготовката на следващия кръг от преговорите между Русия, Украйна и САЩ. На масата са поставени нови предложения, част от които според Къшнър могат да доведат до пробив.

Сигурността в центъра на мирното споразумение

В публикация в социалната мрежа X Къшнър съобщи, че след тристранните преговори в Абу Даби и последвалите разговори с президентите Владимир Путин и Володимир Зеленски американските посредници продължават активните консултации със страните в конфликта и европейските партньори.

„В момента сме съсредоточени върху улесняването на прякото взаимодействие между Москва и европейските партньори, както и върху подготовката на дневния ред за следващия кръг от тристранните преговори“, посочи той.

По думите му в разговорите са се появили няколко нови идеи, които се проучват внимателно. Част от тях могат да доведат до пробив, докато други биха могли да се превърнат в предложения за преодоляване на оставащите разногласия.

Къшнър подчерта, че президентът Тръмп настоява за надеждни гаранции за сигурността на Украйна и конкретни, приложими договорености за следвоенния период. НАТО ще остане основен стълб на европейската сигурност, като се предвиждат допълнителни механизми за военно взаимодействие, комуникация, предотвратяване на конфликти и взаимно намаляване на напрежението.

Американският представител заяви, че окончателните договорености трябва да бъдат одобрени от съответните страни и да създават реални условия за траен мир.

Вашингтон иска ново предложение от Москва

Важни подробности за американската инициатива разкри Аксиос. Според изданието САЩ са поискали Русия да представи предложение за бъдещо споразумение за сигурността на Европа, което да включва не само руските интереси, но и конкретни стъпки на Москва за намаляване на напрежението на континента.

Искането е било поставено в рамките на преговорите в Абу Даби и последвалата среща на Къшнър и специалния пратеник Стив Уиткоф с Владимир Путин в Москва. Американската страна е настояла руските предложения да съдържат и насрещни ангажименти, които да уверят европейските държави, че няма да бъдат изправени пред нова военна заплаха.

Аксиос посочва, че Вашингтон иска преговорите за прекратяване на войната в Украйна и обсъждането на бъдещата европейска сигурност да се развиват паралелно. Прилагането на евентуално споразумение за новата архитектура на сигурността обаче е предвидено след постигането на мирно споразумение.

НАТО и европейските държави в следващия кръг

Фокс нюз съобщи, че американската администрация обсъжда гаранции за Украйна, сравними по своята същност със защитните механизми на НАТО. Според информацията Вашингтон е предложил да бъдат разгледани гаранции, наподобяващи разпоредбите на членове 4 и 5 от Северноатлантическия договор. Това засега е част от преговорните предложения, а не постигната договореност.

Междувременно Къшнър потвърди, че Русия и Украйна са се съгласили следващият кръг от разговорите да бъде разширен с участието на европейски представители. Това ще позволи наред с териториалните въпроси да се обсъждат и бъдещите гаранции за сигурност.

След срещите в Абу Даби американските посредници разговаряха с Путин в Москва, а след това и със Зеленски в Дъблин. В рамките на дипломатическите усилия беше постигнато и принципно съгласие за мащабна размяна на военнопленници, която според Къшнър може да се превърне в най-голямата от началото на войната.

Къшнър призна, че въпреки напредъка между Москва и Киев остават значителни различия. Той посочи, че при закритите разговори и двете страни разбират необходимостта от практически компромиси, но въпросите са изключително сложни и изискват продължаване на дипломатическите усилия.