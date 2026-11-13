България чака новия посланик на Тръмп. Първо решаващо гласуване

Вашингтон предприема следващата важна стъпка към изпращането на нов американски посланик в България. На 18 ноември Комисията по външни отношения на Сената на САЩ ще гласува номинацията на Дъглас Холдър, предложен лично от президента Доналд Тръмп. Кандидатът вече премина изслушването си пред сенаторите, на което определи България като ключов съюзник на Вашингтон в НАТО и очерта сериозни икономически приоритети. Ако получи одобрението на комисията, предстои кандидатурата му да премине и през окончателната процедура в Сената.

Решаващо заседание на 18 ноември

Името на Дъглас Холдър е включено в официалния дневен ред на Комисията по външни отношения. Заседанието е насрочено за сряда, 18 ноември, от 9 часа местно време във Вашингтон, или 16 часа българско време.

На същото заседание ще бъдат разгледани кандидатурите на още редица американски дипломати. Сред тях са Майкъл Янг за Сърбия, Питър Маккой за Черна гора и Роналд Джонсън за Босна и Херцеговина. Така Вашингтон подготвя попълване на дипломатическото си представителство в няколко държави от Югоизточна Европа.

Холдър беше номиниран от Доналд Тръмп на 1 юни 2026 г., а на 30 септември се яви на изслушване пред сенаторите. Предстоящото гласуване е следващата стъпка от процедурата, но не означава автоматично назначаване. Окончателното утвърждаване на посланика е в правомощията на Сената.

Енергетика, изкуствен интелект и инвестиции

По време на изслушването си Дъглас Холдър постави икономическата дипломация сред основните си приоритети. Той заяви, че България и САЩ имат стабилни икономически отношения, но съществуват значителни възможности за разширяване на сътрудничеството.

Особено внимание кандидатът отдели на енергетиката, изкуствения интелект и критичните суровини. Холдър обяви намерението си да насърчава американския износ към България и българските инвестиции в САЩ, като по този начин се създават нови възможности за бизнеса.

Бившият политик от Републиканската партия определи страната ни като важен съюзник за сигурността в Черноморския регион. Той подчерта значението на отбранителното сътрудничество и ангажиментите на България в НАТО, като заяви готовност да работи за укрепването на двустранните отношения.

Холдър засегна и войната в Украйна. Пред сенаторите той посочи, че при утвърждаването му ще постави пред българското правителство въпроса за продължаването на подкрепата за Киев.

Кой е човекът, избран от Тръмп

Дъглас Холдър е на 59 години и има политически опит в Републиканската партия. Между 2006 и 2014 г. е бил член на Камарата на представителите на щата Флорида. Завършил е политически науки в Тенеси, а професионалната му биография включва и работа в частния бизнес.

Посолството на САЩ в София остана без титулярен ръководител след оттеглянето на Кенет Мертен в края на януари 2025 г. Оттогава дипломатическата мисия се ръководи от временно изпълняващ длъжността.

България също няма титулярен посланик във Вашингтон след оставката на Георги Панайотов през април 2025 г. Предстоящото гласуване на кандидатурата на Холдър е част от процедурата за възстановяване на американското дипломатическо представителство на посланическо равнище в София.