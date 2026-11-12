САЩ и Китай с голям дипломатически ход. Канят Путин на преговори

Възможността за историческа среща между президентите на САЩ, Китай и Русия вече е предмет на дипломатически разговори между Вашингтон и Пекин. Американският държавен секретар Марко Рубио и китайският външен министър Ван И са обсъдили евентуални тристранни преговори между Доналд Тръмп, Си Цзинпин и Владимир Путин. Основните теми могат да бъдат ядреното разоръжаване, международната сигурност и прекратяването на военните конфликти. Това става ясно от съобщение на Държавния департамент на САЩ, цитирано от Ройтерс.

Вашингтон подготвя голямата среща в Китай

Телефонният разговор между Рубио и Ван И се е състоял в сряда, 11 ноември, по инициатива на китайската страна. Двамата са обсъдили предстоящото посещение на Доналд Тръмп в Китай за форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) следващата седмица, както и визитата на Си Дзинпин във Флорида през декември за срещата на Г-20. Според американското дипломатическо ведомство двамата министри са потвърдили значението на конструктивните отношения, основани на стратегическа стабилност, взаимно уважение, справедливост и реципрочност.

От Държавния департамент съобщиха, че Рубио и Ван И са обсъдили необходимостта от съдържателни разговори между държавните лидери за постигане на мир и ядрено разоръжаване, включително при евентуална тристранна среща с Русия. Самият Рубио вече обяви, че се работи по организирането на подобни преговори в кулоарите на форума в китайския град Шънджън. Тръмп също заяви, че очаква да разговаря със Си и Путин за прекратяването на войната в Иран и ограничаването на ядрените оръжия.

Китай поставя важно условие

Пекин обаче остава предпазлив към идеята за тристранно ядрено разоръжаване. В съобщението на китайската държавна агенция Синхуа за разговора между Рубио и Ван И изобщо не се споменават евентуална среща с Путин или преговори за ядрените арсенали. Китайската страна определя контакта като положителен и конструктивен и изразява готовност за задълбочаване на сътрудничеството с Вашингтон.

Причината за резервите на Пекин е разликата в ядрените арсенали на трите държави. Още през октомври китайското външно министерство заяви, че ядреният потенциал на страната е значително по-малък от този на САЩ и Русия. Според китайската позиция включването на Пекин в равнопоставени преговори за разоръжаване на този етап не би било справедливо, разумно или реалистично.

Путин има и друго предложение

Освен ограничаването на ядрените оръжия евентуалната среща може да засегне и войната в Украйна. По информация на „Уолстрийт джърнъл“ Владимир Путин е предложил тристранни разговори, на които да бъде обсъдено прекратяването на конфликта. Така дипломатическата инициатива би могла да обхване едновременно два от най-сериозните въоръжени конфликти.

Междувременно Ван И е подчертал пред Рубио, че стабилизирането на китайско-американските отношения не е постигнато лесно. Според него запазването на тази тенденция е рационален избор, който отговаря както на интересите на двете държави, така и на общите им цели. Предстоящите срещи на Тръмп и Си ще бъдат следващата възможност за продължаване на диалога на най-високо равнище.