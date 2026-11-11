Нетаняху обяви решението за САЩ

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че страната постепенно ще се откаже от военната помощ на САЩ. Това се случва, след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че Вашингтон ще спре финансовата си помощ за Тел Авив, възлизаща на милиарди долари до края на тази година, предаде ДПА, пише БТА.

"Икономиката на Израел е достатъчно силна, за да се справи без военната помощ на САЩ. Преходът от финансова подкрепа до партньорство със САЩ обаче трябва да бъде извършен плавно", се посочва в официално изявление на канцеларията на Нетаняху.

Тръмп обяви изненадващо в интервю за канала "Фокс Нюз", че спира финансовата помощ за Израел под предлог, че страната не се нуждае от нея.

Изказването му бе посрещнато от критики и опасения в Израел, особено предвид възможните последици от подобно развитие за сигурността и публичните финанси.

Понастоящем Израел получава близо 3,8 милиарда долара от САЩ всяка година по силата на 10-годишно споразумение, чийто краен срок изтича в края на септември 2028 г.