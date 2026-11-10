Оцелял на "Тракия" направи шокиращи разкрития

Участник в тежката верижна катастрофа на АМ „Тракия“ изрази остро възмущение от реакцията на институциите и липсата на подкрепа за оцелелите. В публикация във Фейсбук Пламен Димитров изказва съболезнования на близките на загиналите и разкрива, че блокираните хора са разчитали единствено на взаимна помощ. По думите му той и негови колеги сами са вадили ранени от смачканите автомобили и са им оказвали първа помощ преди идването на екипите.

Димитров поставя редица въпроси към служителите на място – защо никой не е проверил от какво имат нужда пострадалите, защо телата на загиналите са останали на платното до 15:00 часа и как е допуснато стотици блокирани да чакат часове наред без вода и съдействие.

Особено силна реакция в поста му предизвиква и друг детайл – пристигналият на място Динко от Ямбол е раздал донесената от него храна на полицаите, вместо на бедстващите хора. Потърпевшият завършва с остри критики към институциите за пълната липса на отношение спрямо преживелите инцидента.