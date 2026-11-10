Проф. Асен Балтов с потресаващ коментар от Бургас

Двама от пострадалите при тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ се транспортират към Бургас в тежко състояние. Това съобщи ортопед-травматологът проф. Асен Балтов, който в момента е част от екипа на бургаска болница, предаде БНТ.

Единият пострадал е румънски гражданин, а другият е лекар от детската болница „Света Анастасия“ в морския град.

„Двама души транспортираме към Бургас в тежко състояние. Единият пациент е румънски гражданин, който е с политравматизъм, коремна травма и гръдна травма. Другият пациент е наш колега, който работи в болницата „Света Анастасия“. Той също е с политравматизъм и множество счупвания, както и черепно-мозъчна травма“, заяви проф. Балтов.

Специалистът подчерта, че състоянието и на двамата пациенти е изключително тежко и съществува пряка опасност за живота им.

Проф. Балтов не скри потреса си от мащабите на катастрофата.

„Такъв инцидент не съм виждал досега в живота си“, категоричен бе той.