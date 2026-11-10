Министър Пеев с незабавен ход заради кошмара на "Тракия"

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев прекратява участието си в Конференцията на страните (COP31) към Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (UNFCCC), която се провежда в Анталия, Турция, и се завръща в България след тежкия пътен инцидент на автомагистрала „Тракия“.

По разпореждане на министъра утре ще се проведе извънредно заседание на експертната група, отговаряща за реформата в пътната безопасност. На него ще бъдат обсъдени допълнителни мерки за повишаване на безопасността на движението и ускоряване на изпълнението на планираните реформи в сектора.