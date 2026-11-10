Очевидец с нов стряскащ разказ за драмата на АМ Тракия

Очевидецът Тодор Тенев, който се намира в района на инцидентите, разказа за тежката обстановка и мащабите на сблъсъците след невижданата верижна катастрофа на АМ Тракия тази сутрин.

По думите му видимостта е била силно ограничена заради изключително гъстата мъгла, а пътната настилка е била мокра.

“Асфалтът е много мокър, но явно е имало и много гъста мъгла. Тя беше страшно гъста“, сподели той пред bTV.

Тенев описа множество ударени превозни средства, сред които автомобили, тежкотоварни камиони и бусове. Част от тях са се запалили, но пристигналите пожарни екипи са успели да потушат огъня.

“Има страшно много камиони, ударени коли. Напред не може да се мине, има 10-15 камиона. Има коли встрани“, разказа очевидецът.

Той е видял и автомобил, ударен в мантинелата, както и други тежко пострадали превозни средства.

Според наблюденията му автомобилите са се движили на много малка дистанция един от друг

, което вероятно е допринесло за мащабите на верижните сблъсъци.

Особено драматична е била ситуацията с пристигналия медицински хеликоптер. По думите на Тенев летателната машина е останала в района около 20-30 минути, но не е успяла да кацне. Очевидецът предполага, че причината е била гъстата мъгла.

“Дойдоха четири-пет линейки много бързо. Хеликоптерът не можа да кацне. Имаше гъста мъгла“, допълни той.

Медицинските екипи са започнали да транспортират пострадалите, докато полицията и пожарната са предприели действия по обезопасяване на района и освобождаване на пътните платна.

Заради тежките катастрофи движението по автомагистрала “Тракия“ е сериозно затруднено и в двете посоки. Предприемат се действия за постепенното му възстановяване.

Шофьорите се призовават да се движат с повишено внимание, да спазват необходимата дистанция и да следват указанията на полицейските служители.

Сред тежко пострадалите при верижната катастрофа на АМ „Тракия“ има и лекар от детската болница „Св. Анастасия“ в Бургас. Това е потвърдил пред bTV директорът на лечебното заведение д-р Благомир Здравков.

Инцидентът стана рано тази сутрин в района на пътен възел „Зимница“, където при изключително гъста мъгла се стигна до поредица от сблъсъци с участието на десетки автомобили и тежкотоварни камиони.