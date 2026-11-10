Адът на "Тракия"! Над 10 загинали, заклещени деца, пращат "Спартан"-а (ОБНОВЕНА)

Над 10 души са загинали при двете верижни катастрофи на магистрала "Тракия". Зловещата новина съобщи областният управител на Ямбол Георги Чалъков. Над 50 души са ранени в жестокото меле, трима от тях са откарани в реанимация в много тежко състояние, лекарите се борят за живота им. Пътният експерт Диана Русинова допълни, че в колите има заклещени деца.

Тази сутрин над 50 коли се нанизаха една в друга, сред тях имаше над 15 камиона и автобуси. Първият сблъсък стана към 7 часа ва 298-и километър в посока Бургас. Малко след това на същото място, но в посока София стана втората верижна катастрофа. Мястото се превърна в планина от смазани коли.

По-тежка катастрофа у нас не се е случвала, коментира пътният експерт Диана Русинова, който би аларма, че в центъра на мелето е цистерна с пропан-бутан, което прави ситуацията много опасна.

По думите Чалъков в 3 области е задействана системата за ранно оповестяване - Ямбол, Бургас и Сливен.

"Изпратен е и военен самолет "Спартан" към мястото, но заради мъглата хеликоптерите не могат да стигнат", подчерта Чалъков. Той обясни, че към момента не е ясно колко са загиналите. "Ситуацията е много тежка", добави той.

В района все още има гъста мъгла, която допълнително затруднява обстановката. "На място работят екипи на Спешна помощ, полицията и пожарната. Всички отговорни институции са задействани", увери Чалъков.

Ще задействаме и част от военното формирование в Кабиле, за да може да оказва помощ, понеже не всички автомобили на Спешната помощ могат да влязат до пострадалите. Ще се наложи да се изнасят пострадали с носилки, посочи още той.