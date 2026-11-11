Всичко по темата катастрофа с 50 коли

Последни данни от здравното министерство за жертвите в ада на "Тракия"
Ранените са 51, тежко пострадалите - 13
Следете всички новини, анализи и коментари по темата катастрофа с 50 коли. Събрахме водещите материали и най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Ранените са 51, тежко пострадалите - 13
Към момента остава неясно дали записите са били следени в реално време
Мрежата кипи: Магистрала на смъртта
На осмия час, след най-зловещата катастрофа в България, отнела живота на 12 души и ранила над 50, въ...
86 за превозните средства, попаднали в най-зловещата катастрофа у нас
В момента е част от екипа на бургаска болница
Какво обяви премиерът на страната
Последна актуална информация за ужаса на пътя
Тежката обстановка и мащабите на сблъсъците
Виждат се много леки автомобили, камиони
Любомир Николов говори от мястото на инцидентите
Отменя всички елементи от програмата си във Варна
Има автобус с пенсионери от Плевен
В района все още има гъста мъгла, която допълнително затруднява обстановката
Два тежки верижни инцидента с участието на десетки автомобили затвориха автомагистрала „Тракия“ в ра...
Областният управител свика кризисен щаб, активираха BG-Alert
Причината е гъста мъгла
По първоначална информация има запален автомобил и ранени