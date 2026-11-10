Над 50 ранени в ада на "Тракия". Диана Русинова би аларма за опасна цистерна (ВИДЕО и СНИМКИ)

Над 50 са ранените в зловещата двойна катастрофа на магистрала "Тракия". Над 50 коли се забиха една в друга в две зловещи верижни катастрофи при пътен възел "Зимница" край Ямбол, съобщи пътният експерт Диана Русинова. Тя даде повече информация за безпрецедентната катастрофа на АМ "Тракия". По думите ѝ е имало брилянтна реакция от службите на 112.

Първият инцидент е настъпил малко след 07.00 ч. при 289-ия километър в посока Бургас. При него са се ударили много коли. Малко след това възниква нов инцидент на същото място, но в посока София.

Причината са жестоката мъгла и мокрият път. Видимостта на магистралата е била нулева.

Над 15 камиона, много автобуси и десетки леки коли са превърнати в планина от смазани ламарини.

"Към момента има опасност с цистерна пропан-бутан", съобщава Русинова, цитирана от bTV.

Тя призова шофьорите да не предприемат никакви самоинициативи.

По думите ѝ все още не се знае дали има загинали и още ранени, тъй като екипите не са достигнали до всички коли.

Русинова съобщи, че е вдигната и въздушната линейка, с която да извозят най-тежките случаи. Хеликоптерът обаче не е могъл да кацне, само кръжал 20 минути над мястото на катастрофата, информира очевидец.

"Не се сещам за друга толкова тежка катастрофа, станала в България в последно време. Официалната версия към момента за причината е много гъста мъгла и грешна на някой от водачите", съобщи още Русинова и допълни, че у нас все още нямаме система за ранно предупреждение при опасни метеорологични условия.

В същото време областният управител на града Георги Чалъков съобщи за NOVA, че събира кризисен щаб. Активираха и системата BG-Alert. Съобщението гласи следното:

Поради гъста мъгла е възникнала верижна катастрофа в участък от автомагистрала „Тракия” в района на пътен възел Хаджи Димитрово. Моля използвайте обходни маршрути и бъдете внимателни.



