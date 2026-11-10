Рожден ден днес има най-добрият имитатор на Тодор Живков

Рожден ден днес празнува популярният български актьор, хуморист и емблематичен имитатор Звезделин Минков. Роден е на 10 ноември 1959 г. в Козлодуй. Завършва актьорско майсторство във ВИТИЗ (днес НАТФИЗ) и бързо придобива национална популярност с превъплъщенията си в образите на Тодор Живков, Георги Парцалев, Григор Вачков, Георги Калоянчев, Никола Анастасов и редица други комедийни и театрални легенди.

През 1985 г. той печели първо място в конкурса на БНР за най-добър имитатор. Професионалният му път преминава през драматичните театри в Кърджали, Враца и Ямбол, както и гастроли на сцената на Народния театър „Иван Вазов“. Работил е като конферансие в цирка, водещ на новогодишни програми по БНТ и актьор в игрални филми. Минков се изявява като актьор на свободна практика.

Освен с актьорската си дейност и своите моноспектакли, той е известен и като писател. Член е на Дружеството на ямболските писатели и автор на няколко стихосбирки, както и на сценарии за игрални филми.

Днес празнуват още:

Атанас Узунов, бивш международен футболен съдия

Бойко Атанасов, икономист

Владимир Шейтанов, юрист и дипломат

Фаня Цветкова, инспектор по Обществено здраве в УМБАЛ „Софиямед“