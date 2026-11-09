Наша телевизия пред разпад. Журналистите скочиха

Единствената специализирана военна телевизия в България е изправена пред сериозна трансформация, която според Съюза на българските журналисти може да доведе до фактическото ѝ закриване. От организацията предупреждават за масови съкращения, загуба на професионален опит и подмяна на сериозната журналистика с кратки видеа за социалните мрежи.

Ще остане ли България без Военния телевизионен канал (ВТК)? Този въпрос предизвика остра реакция от Съюза на българските журналисти (СБЖ), който се противопостави на намеренията за преструктуриране на медията.

Според журналистическата организация подготвяните промени далеч надхвърлят обикновена административна реорганизация и застрашават съществуването на телевизията в досегашния ѝ вид.

В основата на спора е намерението Информационният център на Министерството на отбраната да премине към Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело".

По информацията, изложена в позицията на СБЖ, се предвижда преобразуване на ВТК в дигитална структура под наименованието "Военни медии", ориентирана основно към интернет сайт и социалните мрежи, включително Инстаграм и Тик Ток.

"Намеренията за преминаване на Информационния център на МО към Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно почивно дело" не представляват реформа, а ликвидация на единствената специализирана военна телевизия у нас - медия с дългогодишна история и доказана обществена функция", заявяват от СБЖ. И подчертават, че новите дигитални платформи могат да бъдат полезно допълнение към телевизионното съдържание, но не и негов пълноценен заместител.

Журналистическата организация предупреждава, че свеждането на сложни теми до кратки видеа, насочени предимно към млада аудитория, крие риск от загуба на задълбоченото им представяне.

Другият голям проблем е бъдещето на служителите във Военния телевизионен канал. От СБЖ предупреждават, че под предлог за намаляване на държавната администрация може да бъдат освободени журналисти, оператори, монтажисти и режисьори с десетилетен професионален опит.

"Освобождаването на журналисти, оператори, монтажисти и режисьори с десетилетен опит в БНТ и ВТК ще наруши професионалните стандарти. Опасяваме се, че съкращенията са изцяло механични и пренебрегват индивидуалните качества и опита на екипа", се посочва още в позицията.

Според организацията подобно решение би означавало загуба на натрупани знания и умения, които трудно могат да бъдат възстановени.

От журналистическия съюз настояват Министерството на отбраната да преразгледа намеренията си и да спре процедурата по трансформация и закриване на ВТК.

Организацията отправя три основни искания – прекратяване на подготвяните действия, широк обществен и професионален диалог и гарантиране на работните места на доказаните специалисти в телевизията.