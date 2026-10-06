Нов модел разклаща комуникационния бизнес. Независими агенции обединяват сили

Независимите комуникационни агенции все по-уверено изграждат собствен отговор на глобалните рекламни и PR холдинги. United Partners Network (UPN) и The Hoffman Agency обявиха стратегическо партньорство, което ще позволи на двете организации да работят съвместно по международни проекти и да предоставят на клиентите си достъп до местни експерти на повече пазари. Моделът запазва независимостта и гъвкавостта на отделните агенции, но едновременно с това им дава възможност да действат като международна мрежа. Сътрудничеството започва веднага, като първите общи възможности вече са свързани с проекти във Филипините и Мексико.

Глобален обхват без голям холдинг

В основата на партньорството стои все по-силната нужда на международните технологични и B2B компании да комуникират едновременно на различни пазари, без да губят връзката с местната медийна, културна и бизнес среда.

Това изисква едновременно глобална стратегия и специалисти, които реално познават отделните държави. Именно такъв модел развиват UPN и The Hoffman Agency - независими екипи, които запазват близостта си до местните пазари, но могат да работят координирано по международни кампании.

UPN обединява независими агенции в Европа, Близкия изток и Африка, САЩ и Латинска Америка. The Hoffman Agency допълва това покритие с повече от 350 специалисти в комуникациите и маркетинга и офиси в Европа, Азия и Съединените щати.

Агенцията присъства в Лондон, Мюнхен и Париж, както и в Токио, Сеул, Пекин, Шанхай, Тайпе, Хонконг, Сингапур, Куала Лумпур, Джакарта и Банкок. В САЩ има офиси в Силициевата долина, Портланд и Бостън.

Достъп до нови клиенти и пазари

За The Hoffman Agency партньорството създава директен достъп до независимите агенции от UPN на пазари, където компанията няма собствено присъствие. Така международните й клиенти могат да работят с доверени местни екипи, без да се изграждат нови офиси във всяка държава.

За партньорите в UPN ползата е обратната - те получават достъп до силната технологична и B2B експертиза на Hoffman и до присъствието на агенцията на едни от най-важните технологични пазари в света.

The Hoffman Agency е създадена в Силициевата долина и е сред малкото независими комуникационни консултантски компании със собствени офиси едновременно в Европа, Азия и САЩ. Компанията работи с международни технологични и B2B клиенти и съчетава традиционния PR с дигитални комуникации, content marketing и изграждане на експертно лидерство.

„Не просто още едно име върху картата“

Основателят и CEO на United Partners Мария Гергова-Бенгтссон, която стои и зад развитието на UPN, подчерта, че именно независимостта и ежедневното сътрудничество между партньорските агенции са в основата на мрежата.

„Независими агенции, общи стандарти и ежедневно сътрудничество - върху това е изградена UPN и партньорството с Hoffman показва точно как работи този модел на практика“, коментира тя.

По думите й силната експертиза на Hoffman в технологичния и B2B сектор означава за партньорските агенции достъп до нови клиентски проекти и пазари „още от първия ден - не просто още едно име върху картата“.

Изкуственият интелект ускорява международното развитие

Управляващият директор за Европа в The Hoffman Agency Дженифър Фийлдгейт посочва, че технологичните компании все по-често търсят растеж извън традиционните си пазари.

Според нея нови държави предлагат възможности за достигане до клиенти, привличане на таланти и разширяване на бизнеса, а развитието на изкуствения интелект позволява дори на местни компании да стъпват на международни пазари значително по-бързо.

Особено внимание тя обръща на Европа, където според нея има ясна амбиция регионът да засили ролята си в глобалното развитие на AI.

„Чрез това партньорство разширяваме достъпа си до доверени местни специалисти, които познават съответните пазари и могат да ни помогнат да създадем най-подходящия екип за амбициите на всеки клиент - където и да го водят те“, заяви Фийлдгейт.

Алтернатива на комуникационните гиганти

Партньорството отразява и по-голяма промяна в комуникационната индустрия. Все повече независими агенции предпочитат да обединяват експертиза, хора и ресурси за международни проекти, вместо да бъдат придобивани или включвани в големи холдингови структури.

За клиентите това създава различен модел - достъп до международно покритие и специализирани експерти, но при запазване на гъвкавостта, бързината и по-прякото отношение, характерни за независимите агенции.

Новото партньорство ще бъде представено непосредствено преди петото издание на годишната среща на UPN - „UP Your Game: Reinvent. Rise. Repeat.“, която ще се проведе на 8 и 9 октомври в Барселона. Очаква се близо 80 основатели на агенции, маркетинг директори и комуникационни лидери от Европа, Близкия изток, Африка, САЩ и Латинска Америка да обсъдят бъдещето на стратегическите комуникации.

Съвместната работа между UPN и The Hoffman Agency започва незабавно. Освен координацията по клиентски възможности във Филипините и Мексико се планират директни контакти между партньорските агенции и общи формати за обмен на знания и експертиза между двете мрежи.