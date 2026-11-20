След година на исторически рекорди златото преживява една от най-сериозните си корекции през последните години. Само за седмица благородният метал загуби около 8% от стойността си, премина под психологическата граница от 3700 долара и в петък, 20 ноември, достигна 3513,54 долара за тройунция. Това е най-ниската му цена от септември 2025 г. насам.

Обратът е впечатляващ. През 2025 г. златото подобри историческия си рекорд 53 пъти, а на 28 януари 2026 г. достигна нов връх от 5589,38 долара за тройунция в рамките на търговската сесия. Оттогава посоката се промени. При сегашните котировки металът е загубил около 36% от пиковата си стойност.

Само в рамките на последния месец спадът е приблизително 13%. Разпродажбите обхванаха и останалите благородни метали. Среброто също се отдалечи драматично от рекордите си, а платината и паладият записаха нови понижения.

Така активът, който доскоро беше символ на сигурност в условията на войни, инфлация и политическа несигурност, изведнъж се оказа сред най-силно разпродаваните инструменти на пазарите.

Какво обърна посоката на златото?

Основният фактор за промяната е новата политика на Федералния резерв на САЩ. През 2025 г. очакванията за понижаване на лихвите, отслабването на долара и търсенето на сигурни активи подкрепяха цената на златото. Инвеститорите очакваха, че паричната политика ще стане по-мека, а държането на активи без лихвена доходност ще бъде по-малко неизгодно.

През есента на 2026 г. обаче ситуацията се обърна. Инфлационните рискове отново излязоха на преден план, а перспективата за понижаване на лихвите отстъпи място на очаквания за ново затягане на паричната политика.

На 19 ноември пазарите вече оценяваха вероятността Федералният резерв да повиши основната си лихва през декември на 94%. В петък тази вероятност достигна 99% според пазарните оценки, цитирани от Ройтерс. Основният сценарий е увеличение с 25 базисни пункта.

По-високите лихви правят американските държавни облигации и паричните инструменти по-привлекателни. За разлика от тях златото не носи лихва или дивидент. Когато инвеститорът може да получи доходност от държавни ценни книжа или парични фондове, задържането на големи количества злато става по-малко изгодно.

Към това се добавя и поскъпването на долара. Тъй като златото се търгува основно в американска валута, по-силният долар оскъпява покупката му за инвеститорите, които разполагат с други валути. Това ограничава търсенето и оказва допълнителен натиск върху котировките.

Златото вече не е убежище, а източник на кеш

Има и още една причина за необичайното поведение на благородния метал. При силни сътресения на финансовите пазари инвеститорите невинаги купуват злато. Понякога го продават, за да осигурят ликвидност и да покрият загуби на други места.

Точно такъв механизъм се наблюдава и сега. Разпродажбите на технологични акции и тревогите около изкуствения интелект предизвикаха натиск върху фондовите пазари. Инвеститори, които трябва да намалят риска или да покрият загуби, започнаха да освобождават позиции и в злато.

Така металът временно загуби част от традиционната си роля на убежище. Според анализатори, цитирани от Ройтерс, принудителните ликвидации на позиции са допълнителен фактор за ускоряването на спада.

Показателно е, че дори при силно разклащане на борсите златото не успя да привлече достатъчно защитно търсене. Страхът от по-високи лихви и нуждата от свободни пари надделяха над традиционния стремеж към сигурност.

Това обаче не означава, че златото е загубило дългосрочната си функция. По-скоро в момента пазарът оценява по-високо ликвидността и доходността, отколкото защитата срещу геополитически и финансови сътресения.

Рекордните покупки отстъпиха място на предпазливостта

Една от най-важните причини за историческия възход на златото през 2025 г. беше огромният приток на капитали към борсово търгуваните фондове, обезпечени с физическо злато.

По данни на Световния съвет по златото през миналата година тези фондове са привлекли рекордните 89 млрд. долара. Общите им активи са нараснали до 559 млрд. долара, а притежаваното от тях злато е достигнало 4025 тона. Това е било най-високото равнище в историята на тези инвестиционни инструменти.

Покупките са били подхранвани от геополитическото напрежение, търговските конфликти, несигурността около световната икономика и очакванията за понижаване на американските лихви.

Интересното е, че и през третото тримесечие на 2026 г. инвестиционното търсене остава значително. Световният съвет по златото отчита нови 211 тона приток към златните ETF фондове, с което общите им наличности достигат рекордните 4256 тона. Само за тримесечието фондовете са привлекли 31 млрд. долара.

В същото време покупките на физическо злато под формата на кюлчета и монети намаляват с 19% на годишна база през третото тримесечие. Това показва, че част от индивидуалните купувачи предпочитат да изчакат по-ясна посока на пазара.

Следователно не може да се говори за пълно изчезване на инвестиционния интерес. По-скоро се наблюдава разделение между различните категории участници и промяна в оценката им за краткосрочния риск.

Централните банки продължават да купуват

На другия полюс са централните банки. За тях златото има различна функция от тази за краткосрочните инвеститори. То е част от валутните резерви и инструмент за диверсификация, който не зависи пряко от политиката на отделна държава или централна банка.

През последните години централните банки се превърнаха в един от най-важните източници на търсене. Полша е сред най-активните купувачи, а интерес към увеличаване на златните резерви проявяват и други държави.

Въпреки че покупките на централните банки се забавят спрямо някои от предходните периоди, те продължават да бъдат структурна подкрепа за пазара.

Това е съществена разлика между сегашната корекция и пълно обръщане на дългосрочната тенденция. Докато краткосрочните инвеститори могат бързо да излязат от позициите си, централните банки обикновено вземат решения с хоризонт от години.

Златото остава стратегически актив в момент, когато държавите търсят начини да намалят зависимостта си от отделни валути и финансови системи.

Колко още може да поевтинее благородният метал?

Краткосрочните прогнози са предпазливи. Анализатори предупреждават, че цената може да продължи да се понижава, ако доларът остане силен, доходността на американските облигации се покачва и Федералният резерв потвърди очакванията за ново увеличение на лихвите.

Районът около 3500 долара за тройунция се очертава като важна психологическа и техническа граница. Ако бъде пробит убедително, пазарът може да потърси следващи нива на подкрепа. Засега обаче няма достатъчно сигнали, че низходящият тренд е приключил.

Сред по-предпазливите оценки е и прогнозата на пазарни стратези, които допускат движение към 3500-3600 долара. При толкова силни колебания подобни равнища не са гарантирани дъна, а ориентири за възможното развитие на търговията.

Въпреки това големите финансови институции не се отказват от положителните си дългосрочни очаквания.

UBS прогнозира възстановяване на цената до 4600 долара за тройунция през юни 2027 г. и 5000 долара в края на годината. JPMorgan Private Bank очаква златото да достигне около 4600 долара през 2027 г. Goldman Sachs също запазва възходяща перспектива, но вече е по-предпазлива и прогнозира около 4650 долара в края на 2027 г.

Различните оценки показват, че финансовите институции очакват възможност за ново поскъпване, но не непременно повторение на главоломния ръст от 2025 г.

Големият въпрос е кога Фед ще смени посоката

Възстановяването на златото ще зависи в голяма степен от развитието на американската инфлация и решенията на Федералния резерв. Ако натискът върху цените отслабне и перспективата за нови повишения на лихвите изчезне, доларът може да загуби част от силата си, а благородният метал отново да стане по-привлекателен.

Допълнителна подкрепа могат да осигурят геополитическите рискове, покупките на централните банки и нов приток на капитали към борсово търгуваните фондове.

Обратният сценарий също е възможен. Продължителна инфлация, по-високи лихви и силен долар могат да задържат златото под натиск по-дълго от очакваното.

Голямата промяна е, че пазарът вече не купува злато на всяка цена. След историческото рали инвеститорите започнаха да преоценяват риска, а високата цена превърна част от натрупаните печалби в стимул за продажби.

Златото все още е застраховка срещу несигурността, но застраховката има цена. А след рекордното поскъпване през последните две години пазарът показа, че дори най-традиционното убежище не е защитено от големи загуби.

Благородният метал не е загубил блясъка си. Просто след историческото излитане инвеститорите вече проверяват колко струва той при новите правила на финансовата игра.