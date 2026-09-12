Всичко за Цена На Златото

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Златото ще поевтинее до $1000

Златото ще поевтинее до $1000

Цюрих. Златото ще поевтинее до $1000 за унция през годината, ако икономиката набере сила, прогнозира Том Кендъл от Credit Suisse. Тази прогноза идва в...

12 февруари | 20:10
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