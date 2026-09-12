Златото удря нов рекорд. Прогнозата на швейцарските банкери
Натискът върху цената на златото се дължи основно на конфликта в Близкия изток
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Натискът върху цената на златото се дължи основно на конфликта в Близкия изток
Колският ашкрофтин взриви пазара на колекционерите, цената му скача до $145 за милиметър
Причината - скъпият долар и високите лихви
Поевтиняването на долара върна интереса, но натискът от лихвите остава
Цената падна до януарски нива заради силния долар и натиска от високите лихви
Глобалната несигурност и слабият долар подхранват засилено търсене на благородния метал
Причината: очакваното понижение на лихвите в САЩ
32 % печалба направиха всички, които си купиха кюлчета миналия август
Тарифите удрят кюлчетата от един килограм, които най-често минават през Швейцария напът за САЩ
Цюрих. Златото ще поевтинее до $1000 за унция през годината, ако икономиката набере сила, прогнозира Том Кендъл от Credit Suisse. Тази прогноза идва в...