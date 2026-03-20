Златото тръгна надолу въпреки войната! Пазарите реагираха неочаквано

Цената на златото се сви до нивата от началото на годината въпреки ескалацията на конфликта в Близкия изток. В последните дни котировките паднаха под 4800 долара за тройунция и се установиха в диапазона 4600-4700 долара. Така беше заличена значителна част от натрупания ръст през предходните месеци. Движението изненада пазарите, тъй като при подобни кризи традиционно се очаква поскъпване на златото.

Неочакваният спад идва на фона на силни макроикономически фактори, които в момента доминират над геополитическото напрежение. Рязкото поскъпване на петрола засили инфлационния натиск в глобален мащаб, което от своя страна подкрепи щатския долар. Това увеличи очакванията, че лихвените проценти ще останат високи за по-дълъг период.

В подобна среда златото губи част от своята привлекателност, тъй като не носи доходност и изостава спрямо активи, които генерират възвръщаемост. Инвеститорите все по-често пренасочват средства към по-доходоносни инструменти или търсят ликвидност, което оказва допълнителен натиск върху цената.

Пазарната логика показва, че дори традиционни „убежища“ като златото могат да бъдат засегнати в краткосрочен план при кризи. Подобен сценарий се наблюдава и в началото на пандемията от COVID-19, когато ценният метал също отчете временен спад, преди да възстанови възходящия си тренд.

На този фон в България се наблюдава обратна тенденция. Търсенето на инвестиционно злато нараства рязко, като продажбите са се увеличили с около 35% само за седмица. В същото време липсват сигнали за разпродажби - инвеститорите по-скоро задържат активите си и използват по-ниските цени за нови покупки.

„Когато има нужда от ликвидност за ресурси като енергия или отбрана, се продава най-ликвидният актив. Именно затова държавите поддържат златни резерви – за моменти на напрежение. В същото време при индивидуалните инвеститори в България наблюдаваме обратното поведение – те не продават, а увеличават своите позиции“, коментира Макс Баклаян от Tavex.

По думите му настоящият спад по-скоро представлява корекция в рамките на по-широк възходящ тренд, като интересът към физическо злато остава устойчив на фона на продължаващата несигурност и висока пазарна волатилност.

