Най-голямото находище на литий в света. Ще пренареди ли индустрията?

Огромно находище на литий е открито под древен вулканичен кратер на границата между американските щати Невада и Орегон, като учените смятат, че ресурсът може да повлияе на световния пазар на батерии за десетилетия напред.

Става дума за калдерата Макдермит, която според нови изследвания съдържа между 20 и 40 милиона метрични тона литий - потенциално най-голямото известно находище до момента. Оценките сочат, че стойността му може да достигне около 1,5 трилиона долара. Това поставя откритието сред най-значимите в сектора на суровините през последните години.

Ключовата зона в находището - проходът Такър - съдържа дебел слой от около 30 метра глина, богата на минерала илит, който задържа литий в значителни количества. Анализите показват съдържание между 1,3% и 2,4% литий по тегло - почти двойно повече от стандартните глинени находища. Освен това част от висококачествения илит се намира близо до повърхността, което прави възможен по-лесен открит добив. Геологът Томас Р. Бенсън от Lithium Americas Corporation посочва, че на места концентрацията достига около 1% по тегло.

Значението на откритието се определя от ролята на лития в съвременната икономика. Той е основен компонент в литиево-йонните батерии, които захранват мобилни устройства, електрически автомобили и системи за съхранение на енергия. Очакванията са глобалното търсене да нарасне рязко през следващите години, особено заради прехода към зелена енергия.

Прогнозите показват, че до 2040 г. световното потребление на литий може да достигне около един милион тона годишно - осем пъти повече спрямо нивата от 2022 г. Това означава, че подобни находища ще играят ключова роля в бъдещето на енергетиката и технологиите.

