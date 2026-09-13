Огромна държава откри литиеви залежи, достатъчни за повече от 300 години
Геолози оценяват ресурс от милиони тонове, докато страната се опитва да подсигури собствената си верига за батерии
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Геолози оценяват ресурс от милиони тонове, докато страната се опитва да подсигури собствената си верига за батерии
Каменен градеж до прочутата Могиланска могила поражда надежди за нови отговори за трибалите и тяхната власт
Китайското находище Вангу показва концентрации, многократно над обичайните за рентабилните златни мини
Този ход е естествено продължение на трайното китайско присъствие в сръбския минен сектор
Сондажите продължават край Челопеч
Казахстанският добив започва да се възстановява, но продължително прекъсване би засилило напрежението на световните пазари
Южна Корея излиза напред с ресурс, важен за батерии, енергетика и фармация
Слой от висококачествен илит е разположен близо до повърхността
Специалната стойност на откритото се определя от минералния му състав
Стойността на находката се оценява на 424 милиарда долара
Подценяван минерал се оказа ключ към бъдещето на батериите
Това място може да се превърне в най-голямото откритие на последните десетилетия
Борсовата цена на златото достигна рекордно високо ниво от над 5000 долара за тройунция
Първото и най-голямо подводно находище в Азия
Находището за 1,5 трилиона долара обещава енергийна независимост, но добивът крие сериозни рискове
Стойността на златото, намиращо се там, надхвърля 166 милиарда евро
Общата стойност на златото е около 1,7 милиарда щатски долара
Откритие за 83 милиарда долара може да пренареди световния ред в златодобива
Смята се, че този обем ще бъде достатъчен за обслужване на 800 000 електрически превозни средства
Тази сума надвишава стойността на цялата световна икономика